Первоначально они хотели решить конфликт, но поведение резко стало весьма неадекватным и они начали угрожать всем, кто делал замечание о российской музыки.

В Киеве выходными возник спор из-за прослушивания российских песен. На Троещине группа отдыхающих у водоема людей слушала музыку российской группы "Ленинград" в исполнении российского певца Шнура. На замечания компания отреагировала очень негативно.

Остальные отдыхающие сделали им замечания по выбору музыки. Первоначально они согласились прекратить проигрывание российских песен.

Однако одна из женщин из той же компании отдыхающих начала спорить, аргументируя, что лицо, снимающее видео, не имеет права это делать без его согласия. После этого она напала на другую женщину с угрозами и агрессией.

"Я сказала тебе уходи отсюда. Что ты здесь снимаешь? Забрала свой телефон и вали отсюда. Кто тебе снимать позволял? Что хотим то и слушаем. Ясно вам", - выкрикивала женщина.

Отметим, что слушавшая русскую музыку компания говорила исключительно на русском языке. Свидетели происшествия заключили, что компания, которая слушала музыку россии, просто ждуны и ждут "русского мира". Автор видео говорит, что вызвала на место полицию.

В полиции Киева отмечают, что патрульные полицейские уезжают на вызовы подобного характера. Однако отмечают в патрульной полиции города, что им не поступали сообщения о таком событии.

"Мы проверили информацию и подтвердили, что патрульные полицейские не получали сообщения об этом случае. Возможно, на место выезжали другие подразделения полиции", - сообщили в патрульной службе Киева.

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