Украинским защитникам удалось сорвать грандиозные планы оккупантов, которые ради еще одной цели в войне против Украины не жалеют ни техники, ни личный состав.

Известный политолог и военнослужащий ВСУ, который сейчас находится в районе Часового Яра напомнил, что враг намеревался оккупировать город к 9 мая.

«Уже 10 мая, а задачу «взять Часик к 9 мая» пол-вторая армия мира не выполнила. Потому путин вчера что-то и мямлил унылое. У них «день победы», а реальных побед в развязанной против Украины войне нет. Пропадает такая дата. Стоит этот унылый диктатор, мечтавший о славе «великого полководца» и вызывает только насмешки. Вместе со своей армией. Мы очень рады, что сорвали им все планы и испортили старичку очередную мечту», - подчеркнул Сазонов в своем телеграм-канале.

По словам военнослужащего, при этом оккупанты кроют Часов Яр всем, чем могут – артиллерией, «кассетами», работает авиация, дроны.

Однако продвинуться врагу не удалось.

«Хотя шумно очень. И попыток прорваться в лоб или обойти много. Говорят, что у них там идет перегруппировка, потому атак много, но без фанатизма. Готовят обход с южного фланга, чтобы выйти на Константиновку – тогда брать Часик в лоб уже будет не нужно. Такой сценарий очевиден любому толковому офицеру оперативного планирования при первом же взгляде на карту. Так что мы в курсе этих «хитрых планов», - заверил Сазонов.

Также Кирилл Сазонов рассказал о главном факторе, который определяет общую картину и настроение. По его словам, вечером, ночью и утром абсолютно ясное небо, поэтому перемещения сведены к минимуму.

«Быстро, незаметно по возможности по одному двое от укрытия к укрытию. Для дронов такая видимость просто подарок – они видят тебя гораздо раньше, чем ты их видишь или слышишь. Так что передвигаться, останавливаться и вообще существовать нужно так, чтобы над тобой не было открытого неба. Дрон может прилететь с плохим подарком сам, может скорректировать арту и ракеты. Дронов у них много», - сообщил Сазонов.

Но у украинских защитников тоже есть на чем летать и что сбрасывать.

«Так что постепенно выжигаем их позиции, разбираем технику и делаем жизнь максимально некомфортной. Так что ясное небо и хорошая видимость – они для всех работают», - сообщил Сазонов.

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