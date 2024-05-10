Из Волчанска и окрестностей города Харьковщины, который расположен рядом с границей с россией, эвакуируют население.
Об этом сообщил глава Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили.
По его словам, основная масса населения выезжает своим транспортом, но вместе с гуманитарным центром организован вывоз тех людей, у кого нет своих автомобилей.
Тем временем в Минобороны сообщили о ситуации в Харьковской области. В течение этих суток на Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ), подчеркнули в Минобороны. С началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край украинской обороны при поддержке артиллерии.
«Приблизительно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на данный момент эти атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности», - говорится в срочном заявлении.
Также отмечается, что для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения.
"Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага", - подчеркнули в Минобороны.
Напомним, что минувшей ночью страшный ракетный удар оккупанты нанесли по Харькову.
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