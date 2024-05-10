В Министерстве обороны Украины сделали срочное заявление о ситуации на Харьковщине.

Из Волчанска и окрестностей города Харьковщины, который расположен рядом с границей с россией, эвакуируют население.

Об этом сообщил глава Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили.

По его словам, основная масса населения выезжает своим транспортом, но вместе с гуманитарным центром организован вывоз тех людей, у кого нет своих автомобилей.

Тем временем в Минобороны сообщили о ситуации в Харьковской области. В течение этих суток на Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ), подчеркнули в Минобороны. С началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край украинской обороны при поддержке артиллерии.

«Приблизительно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на данный момент эти атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности», - говорится в срочном заявлении.

Также отмечается, что для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения.

"Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, что минувшей ночью страшный ракетный удар оккупанты нанесли по Харькову.

Последние новости Украины:

Оккупанты пытаются прорваться на еще одном направлении: обращение к населению.

Часть дома упала после взрыва в центре Чернигова: что известно сейчас.

Угроза Киеву: сделано срочное предупреждение о событиях в ближайшее время.