В социальных сетях вызвало возмущение произошедшее в одном из районов Киева. Там дворник использовал флаг Украины в качестве "мешка" для собранной травы. Такое скандальное событие вызвало резонанс в социальных сетях.

О скандальном событии рассказал в своем Facebook военнослужащий Вооруженных сил Украины Вадим Бондаренко.

"Прошу максимальный репост!!! Вы там в край о***ли или бессмертны?!! Прошу репоста и объяснений. Это так теперь делается, в государственный флаг траву собирают?! Вы, в общем, в курсе, что люди жизнь свою" отдают за то, чтобы этот флаг развевался над Украиной?" – написал защитник нашего государства.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины подчеркнул, что этот поступок является надругательством над государственной символикой. Дополнительно он отметил, что событие произошло в Деснянском районе столицы, чего напомнив тегами в своей публикации на Facebook, кроме указания на Киевский городской совет. На место происшествия были вызваны представители правоохранительных органов.

После того, как информация об инциденте появилась в сети, она стала предметом активного обсуждения и репоста. Пользователи, ознакомленные с событием, отметили, что именно жена Вадима Бондаренко заметила поругание над флагом (она была шокирована тем, что многие проходили мимо, не обращая на это внимания). После ее вызова полиции сам военнослужащий опубликовал соответствующий пост.

В комментариях под публикациями по поводу такой ситуации украинцы в основном возмущаются.

Следует отметить, что согласно статье 338 Уголовного кодекса Украины, публичное надругательство над государственными символами Украины (флагом, гербом или гимном) карается:

штрафом от 1000 до 4000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан

пробационным надзором на срок до трех лет

лишением свободы на срок до трех лет

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