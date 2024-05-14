Сектор ювенальной превенции Владимирского райотдела полиции принялся за рассмотрение материалов о возможном случае буллинга по отношению к ученице.

13 мая в одном из лицеев поселка Иваничи, что во Владимирском районе Волыни, произошел инцидент, когда учительница высыпала пачку снеков на голову ученицы прямо во время урока. Во время того, как учительница высыпает снеки на школьницу, ее одноклассники смеются и хлопают в ладоши.

Полиция сообщила, что родители девочки не обращались к стражам порядка с этим инцидентом. Информацию о произошедшем полиция обнаружила самостоятельно во время мониторинга социальных сетей. Известно, что учительницу возмутило, что ученица ела снеки во время урока.

Во время того, как учительница высыпала снеки на школьницу, ее одноклассники выражали свое удовольствие, смеясь и хлопая в ладоши.

Сектор ювенальной превенции Владимирского райотдела полиции принялся за рассмотрение материалов о возможном случае буллинга по отношению к ученице.

Событие в школе вызвало активные дискуссии среди пользователей интернета, которые разделились на несколько лагерей. Некоторые осуждают поведение учительницы, считая его неприемлемым, другие критикуют ученицу за неуважение к педагогу. Отдельное внимание уделяется поведению класса, реагировавшего на ситуацию криками и аплодисментами, что вызвало шок у части наблюдателей.

Большинство комментаторов высказывают мнение, что учительница могла разрешить ситуацию альтернативными методами, например, обратившись к родителям или руководству школы, а не прибегая к унижению ученицы. Есть мнения, что учитель мог просто забрать чипсы и вернуть их после урока вместо того, чтобы создавать конфликт.

Некоторые пользователи упоминают уровень уважения к педагогам в других странах, в частности в Европе, где, по их мнению, такое поведение учащихся было бы немыслимым. Они рассуждают о возможности увольнения учительницы без права дальнейшего обучения детей, а также поднимают вопрос о буллинге со стороны учителей.

Обсуждение в соцсетях не обходится без эмоциональных высказываний о шуме в классе во время инцидента, некоторые сравнивают с поведением "клетки бабуинов": " А вы послушайте, что делается на заднем плане, как визжат те дети! Такое ощущение, что клетка бабуинов, а не класс".

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