Одним из вероятных сценариев окончания войны в Украине является то, что ВСУ смогут постепенно перехватить инициативу на фронте, стало известно, о каких датах идет речь.

Военный эксперт и майор ВСУ считает, что война в Украине будет продолжаться еще несколько лет.

По словам майора Алексея Гетьмана, ВСУ будут иметь возможность постепенно перехватить инициативу на фронте до сентября-октября 2024 года.

«Война в Украине продлится еще несколько лет, это очевидно», – считает Гетьман.

Также военный добавил, что предполагает отступление российской армии на определенных участках фронта, относительные тактические успехи у россиян могут быть, но не больше.

"Ни обвала фронта, ни большого прорыва не будет. Война перейдет в позиционные бои, а мы одновременно будем накапливать вооружение, которое нам будут передавать западные партнеры. И тогда до сентября-октября мы сможем перехватить тактическую инициативу, по крайней мере, на юге", – сообщил Алексей Гетьман.

Кстати, военный эксперт Петр Черник считает, что переговоры с Россией будут рано или поздно, потому что каждая война заканчивается на бумаге.

Эксперт заявил, что ситуация на фронте сейчас не позволяет делать прогнозы по окончании боевых действий.

По его словам, Украине необходимо искать выход из сложившейся ситуации на фронте.

Также ранее сообщалось, что заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась, считает - всегда может что-то измениться, однако необходимо и дальше выполнять свою работу в результате чего, система россиян будет расшатана.

Сроки завершения боевых действий в Украине затягиваются, но наше государство победит в войне.

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