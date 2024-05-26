Украинка, которая лечит раненых бойцов на фронте, имеет мужа-военного и родом из семьи офицера разведки, пообщалась с водителем службы такси.

В Черкассах разгорелся скандал с участием водителя службы такси Uklon, поделившегося с пассажиркой историей о том, как помог своим сыновьям избежать службы в Силах обороны, ведь презирает мобилизацию.

Видео скандального разговора было опубликовано в социальной сети X ( Twitter ). Пассажирка, у которой есть муж и отец в армии, записала противоречивый разговор с водителем.

Во время разговора он хвастался, как заплатил 3 тыс. дол. взятки и "откупил" сыновей от армии. Кроме того, мужчина признался, что если бы не угрозы матери проклятиями, он бы давно переехал в Бердянск с российским паспортом и работал бы там.

Эта позиция водителя такси вызвала возмущение у пассажирки, у которой есть муж и отец в армии. Она записала разговор на камеру телефона и посоветовала водителю быть осторожнее в высказываниях, учитывая, кого ему, возможно, придется возить.

На это водитель ответил дерзко, мол, "ничего страшного". Тогда девушка добавила, что она – жена морского пехотинца, дочь военного ГУР и врач Харьковского направления.

"Я вам верю", - снова с сарказмом ответил тот.

Женщина в свою очередь посоветовала таксисту "хоть немного включать голову".

"Очень попрошу в своих выводах о рублях немножко завалиться..." - эмоционально ответила ему пассажирка.

После этого мужчина уже вдруг заявил, что не хочет ехать в Бердянск, Москву или еще куда-то. Он также попытался извиниться перед пассажиркой.

"Если я вас обедал, извините, не надо со мной так разговаривать..." - еще раз ответил ей водитель.

После этого инцидента клиентка Uklon пожаловалась на водителя в компанию. Там водителя обещали на время расследования инцидента от работы отстранить. Девушка получила незначительную компенсацию за неприятное путешествие.

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