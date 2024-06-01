Россия понимает только силу, поэтому война в Украине может завершиться на условиях, которые будут достигнуты, но не за столом.

Кремль регулярно имитирует готовность к содержательным переговорам в рамках длительной информационной операции, целью которой является убедить Запад пойти на уступки относительно территориальной целостности и суверенитета Украины.

Однако, как утверждают аналитики ISW, остается неясным, российские источники, которые общаются с западными медиа, способствуют этим усилиям, или же точно отражают интересы и взгляды Путина.

Как бы то ни было, военные эксперты выражали уверенность, что Москва гораздо больше заинтересована в «максималистской победе в Украине», чем в любом замораживании действий на фронте.

В свою очередь, экс-чрезвычайный и полномочный посол Украины в США, украинский политик Валерий Чалый выражал уверенность, что российско-украинская война завершится на условиях, которые будут достигнуты на поле боя. В эфире "Эспрессо" Чалый уверял, что в Кремле могут распространять тезисы о переговорах с целью дестабилизации ситуации в Украине.

"Россия понимает только силовые методы. Вероятно, Россия и дальше будет говорить о переговорах по давлению партнеров на Украину. Однако я считаю, что эта война никакими соглашениями не закончится", – высказывал свое мнение Чалый.

По словам Чалого, этот этап многолетней российско-украинской войны завершится без соглашений и тем, что будет зафиксировано на поле боя.

Напомним, в июне состоится Глобальный саммит мира в Швейцарии.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на первом Глобальном Саммите мира наработают детали по трем пунктам Формулы мира, а затем эти наработанные документы передадут в рф.

«Мы взяли три пункта – ядерную безопасность, продовольственную безопасность и гуманитарное направление, там кстати, не только обмен, но и возвращение украденных Россией, принудительно вывезенных в Россию детей. То есть, эти три момента очень важны», - подчеркивал Зеленский.

После этого технически представители лидеров всех государств будут прорабатывать по деталям каждый из этих пунктов. Затем их передадут российским представителям.

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