Решающие изменения на фронте неизбежны, астрологи сказали, сколько еще будет страдать на украинском народ и когда закончится война в Украине.

Так, известный астролог Влад Росс уверен, что в ближайшее время война в Украине не закончится, но после 24 февраля следующего 2025 года ситуация может улучшиться.

Что же касается ближайшего будущего, то в июне ситуация на поле боя будет очень жесткой и сложной, будет разрастаться горячая атмофсфера.

Однако Влад Росс не исключает, что в России произойдет переворот. Повлиять на ход событий якобы может "дьявольская" комета, приближающаяся к Земле. Она, говорит Влад Росс, способна уничтожать «дьяволов».

«Например, погиб президент Ирана Раиси, подстрелен премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Ждем, что она повлечет за собой переворот в московии», - сказал Росс в комментарии ТСН .

Год, когда закончится война в Украине.

Так, оккупационные войска могут быть недовольны увольнением одного из генералов, что и приведет к бунту.

"Это все может возникнуть в июне, эта комета подлетит максимально близко к Земле", - считает Влад Росс.

Астролог также считает, что война закончится победой Украины после переворота в России. По его словам, он произойдет в следующем 2025 году.

Своими прогнозами, когда закончится война в Украине поделился и астролог Алексей Кириченко. По его словам, «развертывания войны» не будет и к лету 2025 года очень много процессов будет происходить плавно.

А осенью этого года состоятся какие-то переговоры.

Год, когда закончится война в Украине.

В свою очередь астрологи Анна и Алексей Сухановы говорят, что 17 мая закончился сложный подпериод, который астрологически продолжался с 16 сентября 2021 года. И этот новый подпериод Солнца в гороскопе Украины на энергетическом уровне убирает область врагов и проблем в натальной карте украинского государства.

Астрологи также считают, что этот благоприятный период Солнца продлится до 5 марта 2025 и может завершиться победой Украины.

Параллельно с этим астрологическим подпериодом по основной карте Украины будут идти благоприятные астрологические периоды по годовой карте Украины, которые будут сменять друг друга практически до конца 2024 года, говорят астрологи.

По словам Сухановых, до 25 июня Украина вошла в период, который может привести к стратегическому перелому и освобождению территорий. Однако в этот период потребуется больших усилий, отмечают эксперты.

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