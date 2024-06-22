Мобильный оператор Vodafone сообщил, что уже идет проверка, как работают номера с новым кодом.
В компании не назвали точные сроки, когда номера с новым кодом появятся в продаже, но заверили, что это произойдет уже скоро.
Добавим, оператор Vodafone готовится к запуску еще одного кода для номеров телефона – 075.
Напомним, что по состоянию на сегодняшний день действуют коды 050, 066, 095 и 099.
Заказать номера Vodafone с новым кодом можно будет в магазине или через сервис Выбор номера от Vodafone Украина.
Сделать это можно уже до конца года.
"Дополнительный ресурс нумерации значительно увеличивает выбор желаемой комбинации цифр для новых и имеющихся абонентов компании", - отмечали в компании.
Этот код может использоваться для предоставления электронных коммуникационных услуг по всей территории Украины.
На уже действующие номера ввод нового кода не отразится. Выбрать номер телефона с новым кодом смогут только новые абоненты Vodafone.
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