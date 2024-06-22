В компании Vodafone сделали новое заявление относительно запуска нового телефонного кода – как это событие коснется абонентов.

Мобильный оператор Vodafone сообщил, что уже идет проверка, как работают номера с новым кодом.

В компании не назвали точные сроки, когда номера с новым кодом появятся в продаже, но заверили, что это произойдет уже скоро.

Добавим, оператор Vodafone готовится к запуску еще одного кода для номеров телефона – 075.

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день действуют коды 050, 066, 095 и 099.

Заказать номера Vodafone с новым кодом можно будет в магазине или через сервис Выбор номера от Vodafone Украина.

Сделать это можно уже до конца года.

"Дополнительный ресурс нумерации значительно увеличивает выбор желаемой комбинации цифр для новых и имеющихся абонентов компании", - отмечали в компании.

Этот код может использоваться для предоставления электронных коммуникационных услуг по всей территории Украины.

На уже действующие номера ввод нового кода не отразится. Выбрать номер телефона с новым кодом смогут только новые абоненты Vodafone.

Последние новости Украины:

Вирус на смартфоне: как понять, что он есть и быстро удалить.

Звонки могут заблокировать: в Lifecell сообщили абонентам, что измеенилось.

Отключение абонентов от 3G: "Киевстар" сделал новое объяснение.