Изменения, о которых предупреждал мобильный оператор «Киевстар», уже действуют – что стало по-другому для абонентов компании.

Ряд изменений, о которых ранее предупреждали в «Киевстар», уже вступил в силу, пишет Politeka.net.

Изменения касаются некоторых контрактных тарифов. Теперь для подключения новых абонентов закрыты тарифы LOVE UA Контракт, LOVE UA Свет Контракт и LOVE UA Магнит Контракт.

"Наполнение этих тарифов для действующих абонентов не изменится", - подчеркнули в "Киевстар".

LOVE UA Свет Контракт теперь называется LOVE UA Свет Контракт 2023 года, а LOVE UA Магнит Контракт называется LOVE UA Магнит Контракт 2023 года.

Также для контрактных абонентов стали доступны для подключения новые тарифы LOVE UA Магнит Контракт и LOVE UA Свет Контракт.

"Специальный тариф для абонентов, планирующих перейти на Киевстар от другого мобильного оператора с сохранением номера", - пояснили в "Киевстар".

Напомним, что с 13 июня контрактные абоненты и некоторые бизнес-клиенты Киевстара смогут подключить акционные Суперсилы. В частности, Суперсилу Звонки безлим; Суперсилу. SMS безлим и Суперсилу. Интернет безлим.

Подключить можно без доплат до 31 декабря текущего года.

Кроме того, абонентам необходимо знать, что если они уже пользуются Суперсилой 15 ГБ, то она будет изменена на новую Суперсилу Интернет безлим, а Суперсила 300 SMS по Украине будет изменена на Суперсилу SMS безлим.

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