Регулярные подкормки и правильный уход обеспечат растению все необходимые питательные вещества, а вы сможете наслаждаться отличным урожаем.

Чтобы капуста радовала не только своим вкусом, но и была здоровая, без повреждений и увядших листьев, ей необходим уход. Без подкормки капуста может деформироваться или вовсе не вырасти, особенно если условия неблагоприятные и почва бедная. Нужно заранее знать, как правильно подкормить капусту после высадки в открытый грунт.

Для полноценного развития капусте необходимы азотсодержащие удобрения, которые обеспечивают рост и развитие растения. Первую подкормку проводят через две недели после высадки рассады. Можно использовать аммиачную селитру, суперфосфат, мочевину или коровяк, которые легко найти в магазинах для сада и огорода.

В начале июня, когда начинается формирование кочана, капусту подкармливают фосфорными и калиевыми удобрениями, такими как нитрофоска, азофоска, сульфат аммония, куриный помет или коровяк.

Третья подкормка проводится в конце июля — начале августа. В этот период используют суперфосфат, нитрофоску или коровяк.

Для поздних сортов капусты возможна четвертая подкормка, примерно за три недели до сбора урожая, с применением тех же удобрений, что и при третьей подкормке.

Для первой подкормки:

Развести столовую ложку мочевины в ведре воды и полить капусту.

Развести 500 мл жидкого коровяка в ведре воды и полить капусту.

Развести столовую ложку аммиачной селитры в ведре воды и полить капусту.

Для второй подкормки:

Развести две столовые ложки нитрофоски в ведре воды и полить грядки.

Развести птичий помет в ведре воды в соотношении 1:15 и полить капусту.

Развести коровяк в ведре воды в соотношении 1:10 и полить капусту.

Для третьей подкормки:

Развести коровяк в ведре воды в соотношении 1:10 и полить капусту.

Развести две столовые ложки суперфосфата в ведре воды и полить капусту.

Развести 40 г сернокислого калия в ведре воды и полить капусту.

Для четвертой подкормки:

Развести 40 г сернокислого калия в ведре воды и полить капусту.

Развести 500 мл раствора пепла в ведре воды и полить капусту.

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