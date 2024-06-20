Чтобы получить большой и здоровый картофель в конце сезона, важно заранее подготовиться и заботиться об овощах не только при посадке, но и во время созревания.

У картофеля слаборазвитая корневая система, но при этом он требует большого количества питательных веществ, так как формирует значительную биомассу. В период активного клубнеобразования корневая система нуждается в большом количестве кислорода.Подкормка соответствующими микроудобрениями в нужное время помогает достичь этого эффекта.

Картофель требует значительных объемов минеральных удобрений, особенно калийных. Универсального удобрения для картофеля не существует, так как на разных почвах и для разных сортов требуются свои системы удобрения и нормы внесения. Однако есть общие правила, которых стоит придерживаться.

Главное правило – избегайте удобрений, содержащих хлор. Хлорсодержащие калийные удобрения препятствуют накоплению крахмала в клубнях, что может привести к потерям до 3-5%. Лучше использовать сульфатные формы удобрений, которые способствуют накоплению крахмала. Картофель предпочитает почву с рН 5,5–6,0, поэтому сульфатные удобрения будут оптимальным выбором.

Лучшее минеральное удобрение для картофеля – нитроаммофоска. Эффективная и не содержащая хлор нитроаммофоска (18-18-18) идеально подходит для подкормки картофеля. Дополнительно можно внести сульфат калия или калиевую селитру.

Когда стебли картофеля начинают увеличиваться, проводят первую подкормку по листу. Для этого используют комплексное удобрение и железо. Железо важно для фотосинтеза, а цинк влияет на размер, количество и внешний вид клубней.

Во время фаз бутонизации и цветения, когда потребление азота, фосфора и калия максимально, картофель подкармливают специализированными микроудобрениями по листу. Важно использовать удобрения, содержащие бор, который способствует цветению, опылению и предотвращает образование пустот в клубнях, повышая их лежкость. Рекомендуется применять жидкие или водорастворимые удобрения на основе бора, такие как моноэтаноламин.

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