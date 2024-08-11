Фермер рассказала, что нужно сделать на участке с малиной в августе, чтобы собрать хороший второй урожай.

Малина предпочитает влагу, но постоянное стояние воды у корней для нее губительно. Некоторые начинающие садоводы, зная о любви малины к влаге, высаживают ее в низинах. Однако в таких условиях корневая система начинает подгнивать, что приводит к увяданию ягод и листьев, поражению растения грибковыми инфекциями и даже гибели куста.

Корни малины находятся в верхних слоях почвы, поэтому глубокое рыхление и неаккуратное удаление поросли могут повредить корни, что вызывает увядание побегов и плодов. Вместо рыхления грунта лучше использовать мульчирование, которое помогает сохранить рыхлость и легкость почвы без повреждения корней.

Малина быстро разрастается, и со временем побеги начинают затенять друг друга. Недостаток солнечного света замедляет рост ветвей и негативно сказывается на плодоношении. Ягоды становятся мелкими, сухими и несладкими. Чтобы избежать этого, в октябре проводят формирующую обрезку кустарников, а весной – дополнительную санитарную.

Для борьбы с вредителями в малиннике летом необходимо правильно подбирать препараты и время обработки кустов в зависимости от конкретного вредителя и стадии его развития.

Достаток питания – залог крепкого иммунитета малины и богатого урожая крупных и сочных ягод. В июле и августе, когда растение активно плодоносит, полезно внести калийно-фосфорную подкормку и небольшую дозу азота для поддержки зеленой массы.

Для летнего удобрения малины можно использовать:

30 г нитроаммофоски на 1 кв. м;

Настой куриного помета в соотношении 1/20;

2 столовые ложки сульфата калия и 2 столовые ложки суперфосфата на 1 кв. м;

Крапивный настой для стандартного полива.

Последние новости Украины:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.