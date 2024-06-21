Известный ресторатор и шеф-повар Хименес-Браво любит полезные и сытные завтраки, которые быстро готовятся и надолго наполняют организм энергией. Среди его фаворитов – блюда из яиц.
Омлеты Хименес-Браво готовит с начинками и без, с сыром, куриным филе и овощами.
«На завтрак сегодня яйца по-колумбийски», - рассказал Хименес-Браво на своей странице в в Инстаграм, делясь с подписчиками очередным рецептом.
И для приготовления такого завтрака понадобятся яйца, свежие помидоры, болгарский перец и зеленый лук.
Готовится омлет за считанные минуты. Помидоры и болгарский перец необходимо мелко нарезать. Также мелко нарезаем зеленый лук.
Оригинальный омлет на завтрак за считанные минуты.
Оригинальный омлет на завтрак за считанные минуты.
Яйца вбиваем в миску и перемешиваем вилкой.
Высыпаем на сковороду овощи, а через несколько минут выливаем туда же яичную смесь.
Оригинальный омлет на завтрак за считанные минуты.
Яйца Хименес-Браво перемешал с овощами, чтобы получилась яичница, как скрэмбл.
Выкладываем яйца по-колумбийски на тарелку и украшаем зеленью.
Также к завтраку судья «Мастер Шеф» приготовил салат с тунцом.
Оригинальный омлет на завтрак за считанные минуты.
Отметим, что тунец сочетается с листьями салата, огурцами, луком, авокадо и помидорами. Также в салат с тунцом добавляют вареные яйца, кунжут, базилик, рукколу.
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