Известный ресторатор и шеф-повар Хименес-Браво любит полезные и сытные завтраки, которые быстро готовятся и надолго наполняют организм энергией. Среди его фаворитов – блюда из яиц.

Омлеты Хименес-Браво готовит с начинками и без, с сыром, куриным филе и овощами.

«На завтрак сегодня яйца по-колумбийски», - рассказал Хименес-Браво на своей странице в в Инстаграм, делясь с подписчиками очередным рецептом.

И для приготовления такого завтрака понадобятся яйца, свежие помидоры, болгарский перец и зеленый лук.

Готовится омлет за считанные минуты. Помидоры и болгарский перец необходимо мелко нарезать. Также мелко нарезаем зеленый лук.

оригинальный омлет на завтрак

Оригинальный омлет на завтрак за считанные минуты.

омлет на завтрак

Оригинальный омлет на завтрак за считанные минуты.

Яйца вбиваем в миску и перемешиваем вилкой.

Высыпаем на сковороду овощи, а через несколько минут выливаем туда же яичную смесь.

Оригинальный омлет на завтрак за считанные минуты.

Яйца Хименес-Браво перемешал с овощами, чтобы получилась яичница, как скрэмбл.

Выкладываем яйца по-колумбийски на тарелку и украшаем зеленью.

Также к завтраку судья «Мастер Шеф» приготовил салат с тунцом.

оригинальный омлет на завтрак

Оригинальный омлет на завтрак за считанные минуты.

Отметим, что тунец сочетается с листьями салата, огурцами, луком, авокадо и помидорами. Также в салат с тунцом добавляют вареные яйца, кунжут, базилик, рукколу.

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