Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков Зодиака уже здесь на 20 июня с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.
Это новый день, и у нас всегда есть что-то свежее. Этот день будет особенным и уникальным.
Иногда это лучше для всех. Чистый разрыв может дать обещание, и именно это дает чтение карт Таро всем знакам зодиака.
Ежедневное чтение одной карты Таро по знаку зодиака на 20 июня:
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Смерть в перевернутом положении.
Вы думали, что все кончено, но появился второй шанс, о котором вы молились. В глубине души вы всегда знали, что ваши отношения снова наладятся.
Таро Смерти в перевернутом положении означает второй шанс, и существует большое давление, чтобы все исправить, но Овен, если любовь настоящая, не волнуйтесь слишком сильно. Будьте лучшей версией себя, насколько это возможно.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Король Кубков.
Телец, возможно, сегодня ты оттачиваешь свои навыки терпения, но ты справишься с этим.
Король Кубков – знак того, что необходима эмоциональная зрелость. Требуется высокодуховный и развитый человек, чтобы сохранять спокойствие, когда все остальные ощущают жизненные ограничения немного сильнее, чем обычно.
Вы сохраняли спокойствие и не давали проявиться собственному беспокойству. Это дар и талант, но не тот, с которым вы только что родились. Вы работали над этим, и это видно.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутая.
Паж Пентаклей в перевернутом положении может означать ложное обещание или фальшивое начало, на которое вы надеялись, но теперь оно будет отменено.
Это может стать большим разочарованием, Близнецы, особенно если речь идет о предложении о работе. Поэтому не тратьте то, что, по вашему мнению, вы заработаете. Сохраняйте бережливость до тех пор, пока сделка не будет действительно заключена.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая.
Перевернутый Король Пентаклей может означать, что вы потеряли интерес к мечте, которая когда-то была так дорога вашему сердцу. Ты попробовал, Рак, и понял, что это не то, чего ты хочешь от жизни.
Поначалу может быть немного неловко это признавать, но это не провал. Это вы принимаете решение не тратить время на что-то, просто чтобы сказать, что вы закончили то, что начали.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая.
Вы скоро наверстаете упущенное и увидите, как ваши денежные проблемы постепенно исчезают. Когда долги накапливаются, кажется невозможным выбраться из мрачной ситуации, но ты можешь это сделать, Лео.
Перевернутая Пятерка Пентаклей — прекрасный знак, который поможет вам преодолеть страхи по поводу денег, будущего и того, что вы сможете сделать с текущими проблемами, с которыми вы сталкиваетесь.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Маг.
Здесь есть много вариантов, Дева. Вопрос в том, какой из них выбрать? Карта Таро Маг – знак того, что у вас так много талантов и навыков, что ничто не может помешать вам добиться успеха.
В вашем распоряжении довольно много ресурсов, и все они прекрасно справятся с этой задачей. Но есть один источник дохода, от которого вы действительно можете получить выгоду. Возможно, именно это поможет вам стать на голову выше остальных.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Туз Кубков.
Восьмерка Жезлов указывает на то, что в вашу жизнь придет много событий. Жизнь происходит быстро, но вы здесь ради этого.
Скорпион, может возникнуть ощущение, будто тебя бьют во всех направлениях.
Вы почувствуете напряжение, но время пролетит быстро, и еще до окончания дня вы почувствуете огромное чувство выполненного долга.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Восьмерка Жезлов.
Восьмерка Жезлов указывает на то, что в вашу жизнь придет много событий. Жизнь происходит быстро, но вы здесь ради этого. Скорпион, может возникнуть ощущение, будто тебя бьют во всех направлениях.
Вы почувствуете напряжение, но время пролетит быстро, и еще до окончания дня вы почувствуете огромное чувство выполненного долга.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Шестерка Кубков.
Шестерка Кубков – это приглашение вернуться к вещам, которые вы любили, как будто вы вернулись в детство. Кроме того, важны мелочи, и вам действительно нужно почувствовать, что в дне есть эта искра.
Итак, если вам никто не принесет, отдайте это себе. Вам не нужно разрешение, чтобы наслаждаться прекрасными вещами в жизни, Стрелец. Все, что вам нужно сделать, это решить, что что бы ни происходило в вашем мире, вы всегда будете добры к себе.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Восьмерка Мечей, перевернутая.
Так приятно, когда жизнь дает тебе передышку и тебе становится легче вздохнуть. Перевернутая Восьмерка Мечей — это Вселенная, размахивающая белым флагом капитуляции в вашей жизни.
Пришло время перестать беспокоиться о том, что вы не можете контролировать. Ваши заботы готовы двигаться дальше. Наслаждайтесь своей свободой.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Четверка Мечей.
Для всего есть время и место, Водолей, и как бы ты ни любил суетиться, сейчас не подходящее время для того, чтобы двигаться вперед.
Начало лета, а вы весь год усердно работали. Возьмите небольшой отпуск и позвольте себе расслабиться.
Четверка Мечей говорит вам, что вам нужно немного передохнуть, и эти выходные идеально подходят для того, чтобы воспользоваться моментом.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Десятка Пентаклей.
Десятка Пентаклей сигнализирует об успехе и группе людей, которые вас поддерживают. Все, что вы делаете, окупится в свое время.
На самом деле, ваши лидерские качества действительно показывают, насколько прекрасно может быть работать с вами. Ваши коллеги учатся доверять вашему суждению, и, учитывая ваше доброе и нежное сердце, им тоже нравится, как хорошо вы относитесь к другим.
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