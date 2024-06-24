В украинских супермаркетах переписали цены на такие популярные среди граждан продукты, как свинина и сало.

В середине июня украинские супермаркеты пересмотрели цены на свинину и сало, являющиеся важными продуктами для многих украинцев. Согласно новым данным, стоимость большинства видов свинины и сала изменилась незначительно, но цена на шашлык выросла на 20 гривен в месяц.

Об этом сообщили эксперты по экономическому порталу Minfin .

Динамика цен на свинину

В июне по сравнению с маем цены на свинину изменились следующим образом:

Грудинка : цена снизилась со 165,68 грн/кг до 159,70 грн/кг;

: цена снизилась со 165,68 грн/кг до 159,70 грн/кг; Лопатка : подешевела со 165,72 грн/кг до 162,29 грн/кг;

: подешевела со 165,72 грн/кг до 162,29 грн/кг; Ошеек : подорожал с 251,79 грн/кг до 257,20 грн/кг;

: подорожал с 251,79 грн/кг до 257,20 грн/кг; Подчеревок : цена выросла со 163,80 грн/кг до 169,30 грн/кг;

: цена выросла со 163,80 грн/кг до 169,30 грн/кг; Ребра : цена поднялась со 173,51 грн/кг до 176,30 грн/кг;

: цена поднялась со 173,51 грн/кг до 176,30 грн/кг; Шашлык : стоимость поднялась более чем на 20 грн, с 202,01 грн/кг до 223,23 грн/кг.

Цены на сало

Домашнее сало подешевело: средняя цена упала с 238,29 грн/кг в мае до 234,00 грн/кг в июне. Соленое сало подорожало, и его стоимость выросла с 240,59 грн/кг до 242,88 грн/кг.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украине сильно подешевела популяпная ягода. Она снизилась в цене почти в три раза всего за одну неделю. По данным аналитиков, сейчас цена 1 кг этой ягоды начинается от 100 грн.

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