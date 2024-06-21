Часто садоводы не хотят использовать промышленные комплексы удобрений, предпочитая проверенные временем методы. Одним из таких является подкормка на основе пшена.

Этот метод отличается доступностью и бюджетностью, так как можно использовать самое дешевое пшено. Подкормка пшеном улучшает состояние растений, укрепляет их иммунную систему, делая помидоры более крепкими и сильными. В результате получаются крупные и сладкие плоды.

помидоры

Для приготовления подкормки нужно:

  1. В ведро воды добавить пару пачек пшена.
  2. Оставить настой на три дня, регулярно перемешивая.
  3. Добавить стакан древесной золы и тщательно перемешать смесь до однородного состояния.
  4. Процедить полученный состав и разбавить равным количеством воды перед использованием.

Поливать растения этим составом нужно всего три раза, выбирая наиболее важные моменты развития: начало цветения, формирование завязей и начало плодоношения.

Малые плоды у помидоров могут быть результатом нескольких факторов:

  1. Большое количество пасынков.
  2. Слабая освещенность.
  3. Недостаток калия, азота или фосфора.
  4. Большая разница дневных и ночных температур.

помидоры

Через 30-40 дней после высадки рассады в солнечные дни с утра следует периодически удалять нижние листья у растений. К моменту созревания плодов все нижние листья должны быть обстрижены. После этого продолжают удалять или прореживать листья, но не выше второго-третьего соцветия.

Удаление листьев улучшает воздухообмен растения, предотвращает появление и распространение фитофторы, а также ускоряет созревание плодов.

Последние новости Украины:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.