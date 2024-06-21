Для получения большого и сочного урожая помидоров важно правильно их подкормить продуктом, который есть в каждом доме, этот простой метод значительно улучшает качество урожая.

Часто садоводы не хотят использовать промышленные комплексы удобрений, предпочитая проверенные временем методы. Одним из таких является подкормка на основе пшена.

Этот метод отличается доступностью и бюджетностью, так как можно использовать самое дешевое пшено. Подкормка пшеном улучшает состояние растений, укрепляет их иммунную систему, делая помидоры более крепкими и сильными. В результате получаются крупные и сладкие плоды.

Для приготовления подкормки нужно:

В ведро воды добавить пару пачек пшена. Оставить настой на три дня, регулярно перемешивая. Добавить стакан древесной золы и тщательно перемешать смесь до однородного состояния. Процедить полученный состав и разбавить равным количеством воды перед использованием.

Поливать растения этим составом нужно всего три раза, выбирая наиболее важные моменты развития: начало цветения, формирование завязей и начало плодоношения.

Малые плоды у помидоров могут быть результатом нескольких факторов:

Большое количество пасынков. Слабая освещенность. Недостаток калия, азота или фосфора. Большая разница дневных и ночных температур.

Через 30-40 дней после высадки рассады в солнечные дни с утра следует периодически удалять нижние листья у растений. К моменту созревания плодов все нижние листья должны быть обстрижены. После этого продолжают удалять или прореживать листья, но не выше второго-третьего соцветия.

Удаление листьев улучшает воздухообмен растения, предотвращает появление и распространение фитофторы, а также ускоряет созревание плодов.

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