Часто садоводы не хотят использовать промышленные комплексы удобрений, предпочитая проверенные временем методы. Одним из таких является подкормка на основе пшена.
Этот метод отличается доступностью и бюджетностью, так как можно использовать самое дешевое пшено. Подкормка пшеном улучшает состояние растений, укрепляет их иммунную систему, делая помидоры более крепкими и сильными. В результате получаются крупные и сладкие плоды.
Для приготовления подкормки нужно:
- В ведро воды добавить пару пачек пшена.
- Оставить настой на три дня, регулярно перемешивая.
- Добавить стакан древесной золы и тщательно перемешать смесь до однородного состояния.
- Процедить полученный состав и разбавить равным количеством воды перед использованием.
Поливать растения этим составом нужно всего три раза, выбирая наиболее важные моменты развития: начало цветения, формирование завязей и начало плодоношения.
Малые плоды у помидоров могут быть результатом нескольких факторов:
- Большое количество пасынков.
- Слабая освещенность.
- Недостаток калия, азота или фосфора.
- Большая разница дневных и ночных температур.
Через 30-40 дней после высадки рассады в солнечные дни с утра следует периодически удалять нижние листья у растений. К моменту созревания плодов все нижние листья должны быть обстрижены. После этого продолжают удалять или прореживать листья, но не выше второго-третьего соцветия.
Удаление листьев улучшает воздухообмен растения, предотвращает появление и распространение фитофторы, а также ускоряет созревание плодов.
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