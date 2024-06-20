С началом лета садоводы приступают к высадке кабачков, некоторые сорта которых могут принести урожай уже через 30-40 дней, правильная подкормка крайне важна и после посева.

Кабачок хоть и не считается прихотливым овощем, всё же требует определённого ухода, как и любая другая огородная культура. Чтобы кабачки радовали вас своими плодами, необходимо уделить внимание их подкормке и уходу.

Чтобы кабачки хорошо росли и давали обильный урожай, нужно учитывать несколько важных правил:

Выбор сортов: выбирайте сорта кабачков с длительным плодоношением.

Удаление старых и больных листьев: регулярно удаляйте старые и больные листья.

Защита от болезней: защищайте растения от различных заболеваний.

Подкормка в течение всего периода плодоношения: обеспечивайте растения необходимыми питательными веществами.

Мульчирование почвы: мульчируйте землю вокруг растений для сохранения влаги и предотвращения роста сорняков.

Чем подкармливать кабачки

Дрожжи

Дрожжи повышают активность почвенных микроорганизмов. Для приготовления раствора:

Разведите 100 граммов дрожжей в 1 литре теплой воды. Добавьте 1 столовую ложку сахара и оставьте на 3 часа в теплом месте. Один стакан жидкости растворите в 10 литрах воды. Поливайте растения, используя 5 литров раствора на один куст.

Дрожжи стимулируют разложение органики в почве, что способствует быстрому поглощению азота, фосфора и калия корнями растений. Однако, полив раствором дрожжей следует чередовать с калийной подкормкой. Используйте этот метод на прогретом грунте, богатом органикой.

Настой крапивы

Настой крапивы является отличной калийной подкормкой. Для приготовления:

Наполните ведро крапивой и залейте её водой. Оставьте настаиваться, время от времени помешивая содержимое. Через 2 недели настой будет готов. Разведите 1 литр настоя в 10 литрах воды и поливайте кабачки.

Настой коровяка

Настой коровьего навоза также полезен для кабачков. Для приготовления:

Залейте одну часть коровьего навоза пятью частями воды. Оставьте настаиваться на 2 недели, периодически помешивая. Для полива разведите 1 литр настоя в 10 литрах воды.

Древесная зола

Древесная зола улучшает структуру почвы, раскисляет её и обогащает минеральными веществами. В золе содержится около 30 минералов, важных для растений. Для использования:

Разведите стакан золы в 10 литрах воды. Поливайте кабачки из расчета 5 литров на куст. Сухую просеянную золу можно использовать для опудривания листьев и земли под кустами, что поможет защитить растения от болезней.

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