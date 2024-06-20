Кабачок хоть и не считается прихотливым овощем, всё же требует определённого ухода, как и любая другая огородная культура. Чтобы кабачки радовали вас своими плодами, необходимо уделить внимание их подкормке и уходу.
Чтобы кабачки хорошо росли и давали обильный урожай, нужно учитывать несколько важных правил:
- Выбор сортов: выбирайте сорта кабачков с длительным плодоношением.
- Удаление старых и больных листьев: регулярно удаляйте старые и больные листья.
- Защита от болезней: защищайте растения от различных заболеваний.
- Подкормка в течение всего периода плодоношения: обеспечивайте растения необходимыми питательными веществами.
- Мульчирование почвы: мульчируйте землю вокруг растений для сохранения влаги и предотвращения роста сорняков.
Чем подкармливать кабачки
Дрожжи
Дрожжи повышают активность почвенных микроорганизмов. Для приготовления раствора:
- Разведите 100 граммов дрожжей в 1 литре теплой воды.
- Добавьте 1 столовую ложку сахара и оставьте на 3 часа в теплом месте.
- Один стакан жидкости растворите в 10 литрах воды.
- Поливайте растения, используя 5 литров раствора на один куст.
Дрожжи стимулируют разложение органики в почве, что способствует быстрому поглощению азота, фосфора и калия корнями растений. Однако, полив раствором дрожжей следует чередовать с калийной подкормкой. Используйте этот метод на прогретом грунте, богатом органикой.
Настой крапивы
Настой крапивы является отличной калийной подкормкой. Для приготовления:
- Наполните ведро крапивой и залейте её водой.
- Оставьте настаиваться, время от времени помешивая содержимое.
- Через 2 недели настой будет готов.
- Разведите 1 литр настоя в 10 литрах воды и поливайте кабачки.
Настой коровяка
Настой коровьего навоза также полезен для кабачков. Для приготовления:
- Залейте одну часть коровьего навоза пятью частями воды.
- Оставьте настаиваться на 2 недели, периодически помешивая.
- Для полива разведите 1 литр настоя в 10 литрах воды.
Древесная зола
Древесная зола улучшает структуру почвы, раскисляет её и обогащает минеральными веществами. В золе содержится около 30 минералов, важных для растений. Для использования:
- Разведите стакан золы в 10 литрах воды.
- Поливайте кабачки из расчета 5 литров на куст.
- Сухую просеянную золу можно использовать для опудривания листьев и земли под кустами, что поможет защитить растения от болезней.
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