Известный ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко вспоминает, что сначала попробовал такой омлет в итальянском ресторанчике.

Для победителя «Мастер Шеф» Евгения Клопотенко вкус этого омлета напоминает детство.

«Попробовал впервые в Италии, когда малым жил в одной семье по обмену. Мы с ними раз-два в неделю ходили завтракать в маленький ресторанчик неподалеку. И там был какой-то прекрасный омлет», – рассказывал Клопотенко на своей странице в Инстаграм.

Когда Евгений вырос и начал готовить, то узнал, что это фритата.

«Фритата — звучит нередко и сложно, но по факту, это просто омлет, печеный в духовке», - отметил Клопотенко.

Омлет как в ресторане.

Итак, для приготовления такого омлета на завтрак необходимы следующие ингредиенты: яйца – 4 шт, цуккини – 200 г, оливковое масло, любимый сыр, соль, черный перец и орегано.

Омлет как в ресторане.

Ход приготовления очень простой. Яйца вбиваем в миску и взбиваем их венчиком, добавляем соль, перец и орегано. Также Евгений добавил в яичную смесь тертый сыр и оливковое масло.

Цуккини режем маленькими кубиками. Форму для запекания необходимо смазать оливковым маслом. В яйца добавляем цуккини и выливаем омлет в форму.

"Посыпаете эту прекрасность тертым сыром и запекаете все 10-15 минут в разогретой духовке при 180 градусах", - рассказал Клопотенко о последних шагах в приготовлении омлета фритата на завтрак.

Омлет как в ресторане.

Отметим, что во фритату можно добавлять и другие любимые ингредиенты – колбасу или мясо, шпинат и т.д. Сегодня итальянскую фритату готовят на сковороде с двумя ручками, специально созданной под это блюдо. Фритата готовится на маленьком огне. Когда нижний слой фритаты начинает запекаться, сковороду можно закрыть крышкой и довести до готовности или сковороду ставят в духовку.

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