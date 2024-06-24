Сегодня утром военнослужащие, участвовавшие в операциях против оккупационных сил на Донецком и Луганском направлениях и освобождавшие Херсонскую и Запорожскую области, были атакованы газовым баллончиком в окрестностях Луцка. Об этом информируют в ОК "Запад".

В ОК "Запад" отмечают, что после длительной реабилитации эти бойцы вернулись на службу в Луцкий Региональный Тренировочный Центр и Специальную группу.

"Россияне пытаются уничтожать наших военных. А затем те, кто смогли выжить, возвращаясь домой, получают в лицо газовым баллончиком", - пишет Оперативное командование.

Там также отмечают, что лица, совершившие это нападение на военных, уже установлены и будут нести ответственность за свои действия.

"Также хотим обратиться ко всем желающим поиграть с газовыми баллончиками: уже давно пришло время воевать и защищать собственную землю и семью. Вступайте в ряды ВСУ и начните уже махать кулаками на оккупантов", - призывают в командовании.

Ранее Politeka также писала о том, что по Украине прокатилось массовое задержание должностных лиц ТЦК и ВЛК. Более 10 должностных лиц, функционировавших как организаторы и участники группировок, помогавших уклоняющимся, были разоблачены.

Последние новости Украины:

В Украине задумались о создании военной полиции: чем она сможет заниматься

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить