Студент постоянно запинался, читая свое исследование, и редко ему удалось правильно произносить украинские слова.

Тернопольский Национальный педагогический университет им. Гнатюка (ТПНУ) снова стал объектом общественного обсуждения из-за скандальной ситуации. На этот раз внимание украинцев привлекло защиту исследования аспиранта, который проводился в онлайн-формате. Студент китайского происхождения Се Юйдин изъявил большое желание выражаться на украинском языке, однако непонятно, насколько он понял суть сказанного.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram.

Студент китайского происхождения постоянно запинался, читая свое исследование, и редко ему удалось правильно произносить украинские слова. Из видеозаписи можно сделать вывод, что многие из высказанного студентом не поняли ученый совет. Он описал ситуацию как интересную и призвал самостоятельно сделать выводы.

"Ну и о неприятном, но очень показательном. Тернопольский национальный педагогический университет. Защита исследования соискателя научной степени доктора философии. Посмотрите, будет интересно. Выводы делайте сами", – написал чиновник.

Ректор ТНПУ, по словам Юйдина, находится на больничном с марта, поскольку есть решение апелляционного суда по отмене результатов его выборов на должность руководителя университета. Чтобы избежать потери должности, он предпринял следующие шаги.

Бабак посоветовал начать пересмотр защиты работы примерно с 10 минут, поскольку именно там начинается обращение соискателя образования.

Официальными оппонентами Юйдина доктор педагогических наук, профессор кафедры дизайна Национального лесотехнического университета Украины Елена Швец и кандидат педагогических наук, профессор кафедры изобразительного искусства Уманского государственного педагогического университета им. Тычины Николай Пичкур.

Тема диссертации Се Юйдина касалась "Теоретико-методических аспектов подготовки студентов-дизайнеров в высших учебных заведениях". По результатам его исследования было опубликовано 5 научных работ, что отвечает требованиям Министерства образования и науки и допускает к защите.

В ходе выступления председатель ученого совета отметила, что Се Юйдин имеет степень магистра Харьковского института дизайна и искусств, после чего работал преподавателем гравюры в Ханьшанском педагогическом институте. В 2020 году он поступил на обучение в аспирантуру ТНПУ.

Напомним, в ходе проведения занятий в ТНПУ преподаватель Владимир Кравец высказывал мнение, что девушки часто могут сами провоцировать сексуальные приступы. Кроме того, педагог высмеивал женскую логику, описывая ее как "непредсказуемую" и построенную на намеках. Позже Кравца временно приостановили в проведении лекций, однако это захождение временное.

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