В Верховной Раде рассматривают возможность не привлекать к мобилизации мужчин, превышающих 50 лет.

Согласно текущим правилам, украинские мужчины от 25 до 60 лет подлежат мобилизации. Недавно нижний предел возраста для призыва снизили, ранее он составлял 27 лет. Теперь депутаты рассматривают возможность снизить верхний предел до 50 лет.

Об этом сообщил Юрий Здебский, член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, по информации Informator.

По словам представителей парламента, привлечение военных старше 50 лет считается менее эффективным, чем младших мужчин.

Обсуждался вопрос эффективности использования военнообязанных в возрасте 50+. Согласно Здебскому, мнение инициаторов изменений состоит в том, что эти мужчины могут быть более полезными для восстановления украинской экономики, чем на военной службе. В то же время народный депутат отметил, что планов снижать мобилизационный возраст ниже 25 лет нет.

"Мы слушаем военных и пытаемся найти компромисс, который принесет результаты", – добавил он.

Ранее Politeka также писала , что некоторые украинцы могут увеличить свои пенсионные выплаты на 10%. Для получения надбавки к пенсии украинец должен обратиться в любой орган Пенсионного фонда Украины. Следует написать заявление и принести необходимые документы.

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