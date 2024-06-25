Писательница Татьяна Стус подчеркнула, что книги – это не секонд-хенд, где можно найти что-нибудь на все случаи жизни.

Украинская писательница Татьяна Стус выразила поддержку учителям, которые отказались читать по 10 книг в год. Она призвала проявлять больше эмпатии и сострадания к педагогам, вместо того чтобы "бросаться в них тапочками". Своими взглядами мастерица слова поделилась в Facebook .

Писательница Татьяна Стус подчеркнула, что книги – это не секонд-хенд, где можно найти что-нибудь на все случаи жизни. Она подчеркнула, что найти действительно западающую в душу литературу не так просто. Татьяна Стус не поддерживает пренебрежительный хейт учителей и призывает к большей эмпатии и сочувствию.

"Книга – это не секонд с одеждой на все случаи жизни. Книги читают именно те, к которым лежит сердце, и находить их не так просто а порой и невозможно (да, знаю, ищу). друзья, прежде чем бросаться в кого-то тапочками.

Писательница Татьяна Стус подчеркнула, что чтение требует не только доступа к книгам, но и внутренних сил, времени и обеспечения базовых потребностей.

Она отметила, что комментарии, которые появились п жеод сообщением украинской преподавательницы Национального университета "Киево-Могилянская Академия" и народной депутатки Инны Совсун, на самом деле выражают печальную и безнадежную просьбу педагогов обеспечить им возможность читать.

По ее словам, саркастические ответы относительно доступа к книгам в библиотеках не учитывают состояние самих чтений, о котором "недавно жаловались и разводили руками".

Последние новости Украины:

Напомним, в Одессе посетительница набросилась на девушек за украинский язык.

Как еще Politeka сообщала, что появились детали речевого скандала во львовской школе.

Также Politeka писала, скандал разразился из-за 90-летней преподавательницы в украинском вузе.