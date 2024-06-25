СБУ вместе с Закарпатской таможней Гостаможслужбы и Закарпатской областной прокуратурой инициировали передачу комплектующих для военных самолетов на нужды Вооруженных Сил Украины. Эти детали признаны вещественными доказательствами по уголовному делу о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, сообщают в СБУ.

Следствие установило, что в марте этого года житель Ивано-Франковской области пытался нелегально переправить в одну из европейских стран запчасти в истребитель Су-27. Ему предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Суд снял арест с этих вещественных доказательств, и они будут переданы одной из воинских частей Воздушных Сил ВСУ. Расследование проводили оперативники и следователи СБУ в Закарпатской области совместно с работниками Закарпатской таможни Гостаможслужбы под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

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