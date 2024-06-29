Для того, чтобы увеличить урожайность перца, его необходимо правильно поливать, вовремя подкармливать, разрыхлять почву.
Так, междурядья нужно разрыхлять постоянно и очень осторожно, ведь стебли перца ломкие, а корни расположены близко к поверхности почвы.
Кроме того, в течение вегетации растения перца очень требовательны к магнию.
«Нехватка его в почве может привести к отмиранию листьев, снижению урожайности и качеству продукции», - подчеркивают в Госпродпотребслужбе.
А вот избыточное количество азотного питания активизирует рост вегетативной массы, но задерживает созревание плодов, способствует развитию болезней.
Как увеличить урожайность перца.
Чрезмерное фосфорное и калийное питание может замедлить нарастание вегетативной массы, что приводит к недобору урожая перца.
Поэтому при выращивании перца очень важно обеспечивать оптимальное соотношение элементов питания. За период вегетации перец подкармливают минеральными или органическими удобрениями 3-4 раза.
Еще одна хитрость опытных хозяев для увеличения урожайности перца – прищипывание.
Чтобы увеличить урожайность куста перца, его прищипывают над 5-6 листком.
Как увеличить урожайность перца.
Этот прием способствует образованию боковых побегов, лучшему разветвлению.
«Плоды перца хорошо переносят созревание, поэтому целесообразно снимать их с растений не полностью спелыми и ставить на созревание. Это также способствует появлению на растениях новых плодов, увеличению урожайности», – говорят специалисты.
Плоды перца созревают постепенно и чем чаще собираются плоды, тем большее количество питательных веществ получат новые завязи.
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