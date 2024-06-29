Эти простые советы помогут получить гораздо больший урожай полезного и вкусного сладкого перца даже тем, кто только начинает "карьеру" огородника.

Для того, чтобы увеличить урожайность перца, его необходимо правильно поливать, вовремя подкармливать, разрыхлять почву.

Так, междурядья нужно разрыхлять постоянно и очень осторожно, ведь стебли перца ломкие, а корни расположены близко к поверхности почвы.

Кроме того, в течение вегетации растения перца очень требовательны к магнию.

«Нехватка его в почве может привести к отмиранию листьев, снижению урожайности и качеству продукции», - подчеркивают в Госпродпотребслужбе.

А вот избыточное количество азотного питания активизирует рост вегетативной массы, но задерживает созревание плодов, способствует развитию болезней.

Как увеличить урожайность перца.

Чрезмерное фосфорное и калийное питание может замедлить нарастание вегетативной массы, что приводит к недобору урожая перца.

Поэтому при выращивании перца очень важно обеспечивать оптимальное соотношение элементов питания. За период вегетации перец подкармливают минеральными или органическими удобрениями 3-4 раза.

Еще одна хитрость опытных хозяев для увеличения урожайности перца – прищипывание.

Чтобы увеличить урожайность куста перца, его прищипывают над 5-6 листком.

Как увеличить урожайность перца.

Этот прием способствует образованию боковых побегов, лучшему разветвлению.

«Плоды перца хорошо переносят созревание, поэтому целесообразно снимать их с растений не полностью спелыми и ставить на созревание. Это также способствует появлению на растениях новых плодов, увеличению урожайности», – говорят специалисты.

Плоды перца созревают постепенно и чем чаще собираются плоды, тем большее количество питательных веществ получат новые завязи.

Последние новости Украины:

Чем подкормить капусту летом: инструкция и рецепт удобрений от фермеров.

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.