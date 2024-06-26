Гороскоп на 26 июня для всех знаков Зодиака, пришло время избавиться от старых чувств — оплакивать их утрату — это нормально, но нужно жить дальше.

Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков Зодиака, эмоциональная энергия сегодня сильна, она побуждаетнас смотреть в будущее с меньшим эмоциональным багажом.

Астрологический прогноз на 26 июня для всех знаков Зодиака.

Овен

21 марта – 19 апреля

Споры с авторитетными людьми сегодня могут обернуться плохо для вас обоих. Остерегайтесь эмоциональных взрывов в общественных и профессиональных ситуациях — как ваших собственных, так и чужих. Теперь вы с меньшей вероятностью будете бояться последствий, особенно когда вы видите красный цвет в тот момент, когда кто-то вас злит. Тем не менее, стоит сдержаться. У вас будет преимущество в любом споре, если вы сможете сохранять хладнокровие.

Телец

20 апреля-20 мая

Кто-то может подвергнуть сомнению то, во что вы верите сегодня, провоцируя вас без колебаний защищать эту тему. Однако, прежде чем вы в конечном итоге ссоритесь с кем-то из-за особых интересов или своей морали, спросите себя, стоит ли эта дискуссия того, чего она от вас потребует. Возможно, они просто пытаются поднять вам настроение, а не действительно хотят чему-то научиться. Прибегать к словесным атакам — это не способ продемонстрировать свои основные убеждения, поэтому сохраняйте силы — сделайте глубокий вдох и найдите дискуссию в другом месте.

Близнецы

21 мая-20 июня

Безопасность, внутренняя и внешняя, вероятно, будет в центре вашего дня. Напряженность в вашей финансовой жизни или деловых партнерских отношениях может создать проблемы, которые могут привести к ссорам или необходимости иметь запасной план. Это плохое время для подписания контрактов, но может быть хорошим временем, чтобы начать их расторгать или бороться с источниками стресса, связанными с чужими деньгами. Если вы чувствуете, что кто-то использует деньги или власть, чтобы контролировать вас, возможно, пришло время побудить его ослабить хватку.

Рак

21 июня-22 июля

Публичные выступления — будь то личные или онлайн — могут спровоцировать бурные эмоциональные всплески. Вы можете чувствовать разрыв между своим внутренним «я» и тем, как вы хотите, чтобы вас воспринимали, и обе стороны могут влиять друг на друга, пока вы пытаетесь сохранить контроль. Подготовка поможет вам, но поддерживать безупречный внешний вид в данный момент может оказаться непросто. Если можете, начните день с того, чтобы убедиться, что вы выглядите и чувствуете себя как можно лучше, и будьте готовы внести улучшения, если это необходимо.

Лев

23 июля – 22 августа

Если вы скроете свои чувства, у них не будет возможности разрешиться, особенно сегодня. Делать смелое лицо — это благородно, но подавлять все болезненные эмоции означает лишь то, что однажды они все вырвутся наружу. Вам может казаться, что вам нужно сделать слишком много, чтобы остановиться и признать свои чувства, но на самом деле вы можете откладывать эти чувства, потому что они неудобны. Найдите безопасное место, чтобы выплеснуть свои эмоции.

Дева

23 августа-22 сентября

Быть другим – это здорово, но быть не таким, как все, может быть сложно. Социальные нормы сейчас могут показаться вам непривлекательными, и вы, возможно, будете более заинтересованы в их изменении, чтобы выделиться из толпы. Однако полезно помнить, что вкусы у всех разные — то, что что-то не для вас, не означает, что это не для кого-то. Убедитесь, что вы не отталкиваете тех, кто о вас заботится, критикуя то, что им может понравиться.

Весы

23 сентября-22 октября

Ситуации из прошлого могут вернуться и создать хаос, но вы можете быть затишьем в глазах бури. Возможно, вам надоели сплетни и жалобы ваших коллег или других людей, которыми вы себя окружаете, или вы просто устали от требовательного отношения вашего начальника. Что бы это ни было, сейчас у вас меньше шансов сесть, заткнуться и выполнять приказы. Тем не менее, вам, вероятно, не принесет пользы отговаривать людей и уходить в раздражении; как только вы останетесь один, побалуйте себя тем, что сохраняете хладнокровие.

Скорпион

23 октября-21 ноября

Слова, которые исходят из ваших уст, могут существенно изменить ход вашего дня или дня кого-то еще. То, что вы говорите, имеет особенно мощный эффект прямо сейчас, и вы, вероятно, не заинтересованы в смягчении слов, чтобы сохранить чье-то эго. Ваше остроумие отточено как бритва, и поэтому вам будет легко задеть чьи-то чувства, пока вы просто пытаетесь пошутить. Даже если шутка прямо здесь, подумайте, прежде чем говорить.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Отпустить старые обиды сейчас может показаться проще, но найти мотивацию для этого может быть труднее. Увидев новую фотографию или публикацию в социальной сети кого-то, кого вы знали, вы можете пробудить некоторые воспоминания, вернув вас в то время, когда вы не были такими сильными и сообразительными. Вы можете сожалеть о том, что произошло тогда, и вам не обязательно сейчас впускать этого человека обратно в свою жизнь. Независимо от того, хотите вы связаться с нами или нет, стоит двигаться дальше самостоятельно.

Козерог

22 декабря – 19 января

Сейчас на вас могут влиять навязчивость и настойчивость, которые заставляют вас сбивать с толку других резкими заявлениями или быстрыми обвинениями. Было бы лучше избегать поспешных выводов о других людях, потому что ваши мысли могут быть более черно-белыми, чем обычно. Подумайте, как вы формулируете то, что хотите сказать. Хотя ваши слова обладают большой силой, неправильные слова или тон могут не вызвать той восторженной реакции, которую вы действительно ожидаете от своей аудитории.

Водолей

20 января-18 февраля

Ваше здоровье или энергия могут пошатнуться, особенно если вы восстанавливаетесь после особенно напряженной недели. Позвольте себе немного отдохнуть и не заставляйте себя заниматься какими-либо дополнительными делами сегодня. У вас может возникнуть нервная привычка, поэтому постарайтесь успокоить любое беспокойство, обеспечив себе правильный отдых, а не стресс, притворяясь, что отдыхаете. Будьте честны с самим собой относительно того, сколько у вас энергии, а затем реагируйте соответствующим образом. Перерыв полезен для вас!

Рыбы

19 февраля-20 марта

Время, проведенное один на один, и уединение, вероятно, более привлекательны для вас, а групповые мероприятия, которые вы посещаете, могут показаться несколько хаотичными; имейте это в виду, если подписываетесь на что-либо, в котором участвует несколько человек. Очень важно проводить время с теми, кому вы доверяете, поэтому найдите людей, которые вас поддерживают, и держитесь их.

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака предпочитают жить в отношениях, а не в браке: эти люди ценят свою свободу.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.