Девушка обратилась к руководству заведения через соцсети и требует принять немедленные меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

Во Львове местная жительница возмутилась русской музыкой с использованием ненормативной лексики, звучавшей в парке развлечений в воскресенье. Она посещала развлекательный комплекс для детей вместе со своей 10-летней сестрой. Администрация заведения уже отреагировала на данную ситуацию. Соответствующее видео опубликовало издание VARTA1 в Telegram.

В воскресенье вместе со своей 10-летней сестрой жительница Львова посетила детский комплекс "Уруру" и была возмущена музыкальным репертуаром заведения.

"На территории комплекса играла музыка страны-агрессора, причем с использованием ненормативной лексики. Это абсолютно недопустимо и неприемлемо в детском заведении, где должны создаваться безопасные и благоприятные условия для детей", - говорится в сообщении.

Девушка обратилась к руководству заведения через соцсети и требует принять немедленные меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

В парке уже принесли извинения и заявили, что подобная ситуация произошла впервые и не повторится.

"Мы провели служебное расследование, пообщались с работниками и, в частности, с человеком, который отвечал за музыку в этот день. Работник включил канал с украинскими песнями, а когда плей-лист закончился, то автоматически переключился на другой канал, и раздался этот дурацкий трек .В связи с наплывом людей, работник не заметил и не среагировал.

По словам представителей парка, с коллективом работали, и работник, ответственный за музыку, получил должное взыскание.

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