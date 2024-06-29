Переселенка из Луганской области была обвинена в оправдании вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Об этом сообщает в Черкасской областной прокуратуре.

в декабре 2023 года 59-летняя женщина совершила действия, направленные на оправдание России из-за неприятия украинской власти и поддержки политики страны-агрессора. Она распространяла в мессенджере сообщения о "спецоперации" в Украине и выражала поддержку СССР.

Подозреваемая также поддерживала контакты с представителями российских служб безопасности, обращалась на их горячие линии для дознания возможностей выезда в Россию. Во время обыска в ее доме было обнаружено письмо Федеральной службе безопасности России, где она выражала желание переехать в эту страну.

В 2022 году подозреваемая эвакуировалась из Луганской области в Черкасскую область из-за угрозы жизни вследствие российского вторжения в Украину. Она зарегистрировалась как внутренне перемещенное лицо и получала социальную помощь.

Сейчас рассматривается вопрос о применении мер к подозреваемой. Ей может грозить от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее Politeka также писала о том, что во Львове работники ТЦК запихали в бус мужчину. Военнообязанный активно протестовал против задержания, а свидетели происшествия сняли все на видео.

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