Министерство обороны сначала одобрило законопроект, предусматривающий увеличение срока обновления данных для военнообязанных в ТЦК с 60 до 150 дней, но потом передумало.

Министерство обороны поддерживает увеличение до 150 дней срока обновления данных для военнообязанных. Об этом говорится в документе МОУ, опубликованном в Фейсбуке Владимиром Арьевым .

В документе от 24 июня, подписанном министром обороны Рустемом Умеровым и обнародованном в системе электронного документооборота (СЕДО), отмечено, что законопроект №11305 поддерживается Министерством обороны.

"Минобороны поддерживает мой с коллегами законопроект о продлении на 90 дней срока обновления данных военнообязанными", - отмечает Арьев.

Законопроект предусматривает изменение срока обновления данных для военнообязанных с 60 до 150 дней.

UPD. Министерство обороны Украины все-таки не поддерживает увеличение сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней, крайней датой обновления данных остается 16 июля 2024 года.

Об этом стало известно из письма министра Рустема Умерова Верховной Раде от 25 июня, которое есть в распоряжении УП

Напомним, что Верховная Рада 11 апреля приняла закон о мобилизации. 18 мая этот документ вступил в силу. Военнообязанные должны обновить данные в ТЦК в течение 60 дней со дня вступления в силу закона, то есть до 18 июля. После этого к военнообязанным, которые не обновили данные, могут применяться штрафные санкции.

Ранее Politeka также писала о мужчине, которая запихнула в бус работники ТЦК во Львове. Мужчина противился и пытался вырваться, что привело к тому, что его почти прижали дверью автомобиля. На следующий день на инцидент отреагировали во Львовском областном ТЦК. Там отметили, что мужчина уже девять лет не приходил в военкомат, а также подчеркнули, что военнообязанный провоцировал сотрудников на конфликт.

Последние новости Украины:

В Украине задумались о создании военной полиции: чем она сможет заниматься

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить