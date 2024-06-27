Компания "Газсети" сделала важное заявление и обратилась к украънцам со срочной просьбой.

Компания "Газсети" сделала важное заявление, касающееся всех украинцев. В частности, это касается тех украинцев, которые собираются в отпуск. Стало известно, что нужно успеть сделать, чтобы не было результатов.

Об этом напомнили в Волынском филиале компании "Газораспределительные сети Украины".

"Помните, что перекрытие газовых кранов перед выходом из дома – это ключ к вашей безопасности и безопасности вашего дома", - отмечают в "Газсетях".

Газовики напоминают, что оставленный без присмотра газ может повлечь за собой утечку, что, в свою очередь, может привести к взрыву, разрушению дома и угрозе жизни и здоровью соседей. Поэтому очень важно перекрывать газовые краны как при длительном отъезде, так и при отсутствии дома всего несколько дней.

В "Газсетях" напоминают, что если ручка крана находится в вертикальном положении – значит газ включен. Чтобы перекрыть подачу газа, нужно повернуть кран в горизонтальное положение перпендикулярно трубе.

Даже такое простое действие может спасти ваше имущество и помочь сохранить жизнь соседям. Перед отъездом в отпуск необходимо своевременно снять показ счетчика, чтобы в конце месяца их передать поставщику газа и избежать дополнительных расходов. Важно также своевременно оплачивать услуги по газу до 25 числа каждого месяца. При необходимости оплату можно производить дистанционно во время отпуска.

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