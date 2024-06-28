Гороскоп на день на 28 июня для всех знаков Зодиака, благие намерения и духовное выравнивание могут помочь нам соединиться с нашим внутренним «я» сегодня.

Этот день даст нам приятное чувство оптимизма и комфорта, которое продлится весь вечер.

Овен

21 марта – 19 апреля

Ваши сны прошлой ночи могут остаться в вашей памяти сегодня, как и ваши мечты о будущем. Это хорошее время для того, чтобы настроиться на свои внутренние потребности, обратив внимание на символику своих снов. Что вас запомнило после того, как вы проснулись сегодня утром? Появившиеся люди, места, которые вы посетили, и чувства, которые вы испытали, — все это части головоломки, когда дело доходит до понимания того, что ваше подсознание пытается сказать вам о вашей жизни наяву.

Телец

20 апреля-20 мая

Посмотрите, вам повезло! Удача следует за вами и может связать вас с людьми, которые могут помочь вам в будущем и улучшить вашу жизнь в целом. Вы можете чувствовать инстинктивное желание пойти куда-нибудь, где вы обычно не бываете, или позвонить кому-то, с кем вы давно не общались. Следуйте своей интуиции. Вполне вероятно, что вы также улучшите удачу того, с кем вы решите провести свой день, поэтому выбирайте людей, которые благословляют вашу жизнь, и приносите им благословение.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Возможно, теперь вы сможете подняться на следующую ступеньку профессиональной или общественной лестницы. Начальство с большей вероятностью скажет «да», когда вы попросите выходной или новые обязанности, если вы держите свои просьбы в пределах разумного. Ваша репутация может повыситься, если вы захотите выразить свою веселую и оптимистичную сторону, и другие будут благодарны за положительную энергию, которую вы, естественно, способны источать. Пусть ваша улыбка проложит путь к вашему успеху.

Рак

21 июня-22 июля

Иногда самый прямой способ увеличить свой доход — это освоить новый навык или хорошо разбираться в определенном предмете. Образование сейчас для вас благо, и вам могут предложить бесплатные занятия или возможность послушать интересного докладчика. Это может быть не только интересно в данный момент, но и поможет вам в дальнейшем. Хотя вы могли бы потратить день впустую в ла-ла-ленде, почему бы не воспользоваться шансом расширить возможности для себя в будущем?

Лев

23 июля – 22 августа

Когда вы пускаете настоящие корни, вы часто вознаграждаетесь безопасностью. Кто-то может предоставить вам возможность инвестировать сегодня, и хотя не рекомендуется инвестировать больше, чем вы потеряете со своего банковского счета, вы, скорее всего, сделаете ставку на победителя прямо сейчас. Хотя может возникнуть соблазн поддаться кайфу от положительной отдачи и захотеть потратить больше, убедитесь, что вы не ставите под угрозу свою текущую стабильность ради шанса улучшить свою будущую стабильность.

Дева

23 августа-22 сентября

Любовь заставляет мир вращаться, и сегодня она может сделать ваш мир немного богаче. Ваши близкие отношения с другими могут принести вам удачу либо в виде подарка, которого вы, возможно, не ожидали, либо в виде поднятия настроения смехом и добротой. Люди в вашей жизни, скорее всего, будут в хорошем настроении, и они хотят поделиться этим хорошим настроением с вами, чтобы распространить любовь вокруг. Ваша миссия сегодня — принять радость.

Весы

23 сентября-22 октября

Хорошие привычки, возможно, начнут приносить вам плоды прямо сейчас. Если вы последовательно отказываетесь от вредной привычки или придерживаетесь более здоровой диеты, даже небольшие изменения, скорее всего, дадут о себе знать. Если вы готовы внести некоторые изменения, но еще не решили, как их реализовать, вы можете воспользоваться этим временем, чтобы расставить приоритеты в отношении своего здоровья и отказаться от того, что вас сдерживает. Цените свое тело за то, что оно зашло так далеко, отдавая ему должное — вы заслуживаете хорошего самочувствия!

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Удача любит смелых, и ваша храбрость не является исключением. Повышенное чувство уверенности и способность мыслить нестандартно могут помочь вам сегодня выделиться из толпы. Другие с большей вероятностью обратят внимание на ваш творческий ум. Вместо того, чтобы прятаться от всеобщего внимания, позвольте себе стать участником гонки, в которой, как вы знаете, вы заслуживаете участия. Даже если вам не удастся занять первое место, скорее всего, вы впечатлите кого-то, кто сейчас обратит на вас внимание.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Нам всем иногда нужен кто-то, на кого можно опереться, и люди, которые чувствуют себя как дома, теперь являются вашими лучшими союзниками. Слова поддержки и действия могут прийти из неожиданных мест. Хотя люди, пришедшие вам на помощь, скорее всего, были рядом с вами в прошлом, вы, возможно, думали, что они остались в прошлом. К счастью, их щедрость, скорее всего, сопровождается мечтательной ностальгией и веселыми шутками, которые вы, возможно, забыли. Впусти любовь.

Козерог

22 декабря – 19 января

Пришло время использовать свои слова и высказаться за то, чего вы заслуживаете. Если вы передвигаетесь на заднем плане и ничего не говорите, вы будете оставаться на заднем плане, что неплохо, если вы получаете вознаграждение, которое вас удовлетворяет. Однако, если вы хотите улучшить свою ситуацию и не хотите оставаться в одном и том же месте навсегда, расскажите кому-нибудь о своих чувствах. Хотя открыть рот бывает трудно, закрытый рот не насыщается.

Водолей

20 января-18 февраля

Легче сохранять импульс, когда вы чувствуете себя в безопасности, и, к счастью, вы можете прямо сейчас твердо стоять обеими ногами на земле. Избавившись от хаоса и неопределенности, у вас будет больше времени и внимания для поиска новых финансовых возможностей. Вы могли бы чувствовать себя комфортно, добиваясь того, чего вы действительно хотите, а не просто добиваясь того, что, по вашему мнению, вам доступно. Повысьте свои стандарты, и вы обнаружите, что мир поднимется, чтобы соответствовать им.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Вы излучаете свой собственный уникальный свет, и есть люди, которые могут усилить его для вас, если вы им позволите. Хотя вы, возможно, не можете сейчас получать советы других или полагаться на них, вы можете проложить свой собственный путь и обнаружить, что он заканчивается именно там, где вы хотите. Некоторых эта свобода может напугать, но вам не привыкать стоять в стороне. Сейчас вы сами творите удачу, так что следуйте тому, что вам кажется правильным!

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