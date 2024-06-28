Хозяйка назвала причины, по которым завязи огурцов становятся желтыми и начинают опадать, а следовательно, урожай оказывается под угрозой.

При выращивании огурцов можно столкнуться с такой проблемой, что завязи желтеют и опадают.

Есть шесть причин, по которым может такое происходить. О них рассказала опытная фермер из Николаева и автор блога «Greenhouse_mk».

Первая из них – перепад влаги. Огурцы, по словам хозяйки, должны поглощать достаточное количество воды. Если в определенное время, когда растению это необходимо, этого не дать, оно возьмет из плодов.

Недостаточная подкормка – еще одна причина, по которой желтеют завязи на огурцах.

«Огурец – это та культура, которая постоянно любит питаться подкормками, так как почти каждый день отдает нам плоды своего труда. Поэтому если в рационе не хватает подкормки, то и завязь может не развиваться», – рассказала фермер.

Почему желтеют завязи огурцов.

Также среди причин, почему желтеет завязь на огурцах – сильная нагрузка куста. Фермер советует своевременно собирать плоды. Если этого не делать, это будет мешать следующим завязям нормально развиваться.

Болезнь или заражение растения вредителями – это тоже причины, по которым желтеют завязи огурцов.

"Недостаток конкретных микро и макроэлементов - есть такие элементы, которые напрямую отвечают за развитие плодов на растении, если их мало, если их не вносить в определенном количестве, то развитие плодов может тормозиться", - назвала еще одну причину хозяйка.

Почему желтеют завязи огурцов.

Также Дарья сообщила, что желтеть завязь на огурцах может из-за свойств гибрида.

«Сейчас есть такие выведенные огурцы, которые без гигантской дозы удобрений, не дадут Вам выход продукции, которого Вы ожидаете. Если Вы покупаете огурец, на котором должна быть очень большая нагрузка, имейте в виду – его нужно кормить удобрениями на постоянной основе!», - предупредила фермер.

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