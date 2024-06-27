ПАСЕ проголосовала за выделение средств украинцам, чтобы обеспечить их возвращение на родную землю после прекращения военных действий, заявил депутат Гончаренко.

Таким образом, украинские граждане, которые будут возвращаться домой после окончания боевых действий, смогут получить финансовую поддержку от стран Европейского Союза.

"Очень долго отстаивал это. И, наконец, есть результат", - написал Гончаренко.

Ранее Politeka писала о том, что украинские пенсионеры должны своевременно сообщить о своем трудоустройстве или регистрации предпринимательской деятельности. Для этого им выделяют десять дней. После уведомления об увольнении с работы пенсионеры получают право на надбавки и повышения, предназначенные только для неработающих лиц. Следовательно, если пенсионер не уведомит свой рабочий статус, то получит незаконные выплаты, которые потом нужно будет вернуть.

Также Politeka писала , что украинцам выдают новые денежные выплаты. Эти денежные пособия предоставляются через местный Центр защиты и поддержки детей и семей. Для получения этих выплат необходимо обратиться в указанный Центр и пройти процедуру регистрации, заполнить регистрационную форму и соответствовать определенным условиям. Размер выплаты от ВПП ООН - это сумма, равная разнице между 3250 грн и суммой пенсии, которую пенсионер получает сейчас.

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