Белокрылка – небольшой вредитель, который быстро размножается и несет огромную угрозу урожаю многих растений, в том числе капусте, огурцам, перцу, помидорам, баклажанам.

Для того, чтобы предотвратить появлению белокрылки следует регулярно уничтожать сорняки. Также специалисты советуют использовать желтые клейкие ловушки – это поможет контролировать численность вредителей и проводить обработку как только появятся взрослые насекомые. Поколения белокрылки растянуты во времени, так что контролировать придется постоянно. Сразу после обнаружения белокрылки следует проводить обработку.

Среди методов борьбы с белокрылкой есть и народные средства. Но нужно помнить, что они помогут только в том случае, если поражены небольшие площади.

Народные средства от белокрылки.

Среди эффективных народных средств против белокрылки – чесночный настой.

«У него резкий запах, который отпугивает вредителей», - говорят в Госпродпотребслужбе.

Для того чтобы приготовить этот настой необходимо измельчить 10 головок чеснока, поместить в кастрюлю и залить 5 литрами воды. После непродолжительного настаивания емкость ставят на плиту и варят 2 часа на небольшом огне. Затем отвар от белокрылки выключают, и он стоит еще несколько часов под крышкой.

Перед применением настой следует процедить. Обработку чесночным настоем от белокрылки проводят каждые 7 дней.

Настой тысячелистника – еще одно народное средство против белокрылки. На каждый литр воды понадобится 100 г листьев и побегов тысячелистника. Траву кладут в эмалированную посуду, заливают кипятком, накрывают крышкой и оставляют, чтобы настаиваться на 2 дня. Это средство также нужно процедить. Возделывают капусту от белокрылки – 1 раз в неделю.

Народные средства от белокрылки.

Отпугнуть белокрылку от капусты и других овощей может и смесь, которую делают из 100 г измельченного или зеленого мыла, которое добавляют в 1 л теплой воды. Туда добавляют 25 г сухих или 100 г прессованных дрожжей, перемешивают и выливают в 10 л теплой воды. Затем добавляют 1-1,5 л скипидара (терпентин, терпентиновое масло). Все тщательно нужно перемешать. Также для усиленного действия вместо воды можно использовать отвар горькой полыни из 3-4 растений.

Опрыскивание проводят через каждые 7-10 дней.

Опрыскивание против белокрылки следует проводить в утренние и вечерние часы в сухую погоду не менее чем за 4-8 часов до осадков.

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