Что делать, если помидоры поразила вершинная гниль, как спасти урожай – о своем опыте рассказала опытная хозяйка и садовница.

Вершинная гниль возникает на разных сортах помидоров и, кроме прочего, создает условия для развития грибков, например альтернариоза. Она способна уничтожить практически треть урожая, вызывая усыхание мякоти помидоров, которые только что завязались.

Вершинная гниль возникает на помидорах из-за недостатка кальция в почве и проблем с его усвояемостью. Если песчаная земля, минеральные вещества быстро вымываются, что приводит к дисбалансу минералов. Внесение минеральных удобрений с ошибками также приводит к дисбалансу.

Как вылечить вершинную гниль на помидорах.

О своих методах борьбы с вершинной гнилью на томатах рассказала опытная садовница и автор блога «Abramova garden».

В первую очередь, говорит хозяйка, следует удалить больные плоды.

«Я делаю внекорневые подкормки по листу. Баковая смесь 10 л. – 1 ст л кальциевой селитры + хилатин монобор 50 мг. Подкормку провожу раз в 7 дней», – рассказала садовница.

По ее словам, внекорневая подкормка моно бором в период цветения и завязывания плодов увеличивает урожайность помидоров на 20-30%, обработка борной кислотой в фазе зеленых плодов ускоряет их созревание, делает плоды слаще и вкуснее и увеличивает сроки хранения урожая.

Как вылечить вершинную гниль на помидорах.

Хозяйка также добавила, что сначала необходимо растворить и залить водой кальциевую селитру, а затем добавить моно бор.

Отметим, что как только на помидорах появилась вершинная гниль, плоды необходимо обрывать сразу. Помидоры уже не вырастут и не созреют. Кроме того, даже если обрезать поврежденную часть, мякоть таких помидоров не подходит для сока или консервации.

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