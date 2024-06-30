Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 30 июня с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение одной карты Таро для всех знаков Зодиака на 30 июня, Вселенная подсказывает нам, когда нам нужно сделать определенные вещи.

От отношений до дел, с которыми вы просто не можете справиться и хотите вычеркнуть их из своего списка дел, этот день наверняка даст вам массу информации о том, что нужно изменить и на чем сосредоточиться.

Ежедневное чтение одной карты Таро по знаку зодиака на 30 июня:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Десятка Жезлов, перевернутая

Эта карта предвещает неприятности, особенно если вы думаете, что вам пора вставать и идти.

Задержки, препятствия на пути к прогрессу и проблемы, похоже, усугубляются в какой-то области вашей жизни на этой неделе.

Все давление, чтобы все упорядочить, заставит вас почувствовать, что вырываете на себе волосы, но не делайте этого. Вам нужно немного терпения, и это тоже пройдет.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Семерка Жезлов.

Бывают моменты, когда нужно высказаться, а иногда вам нужно просто промолчать, подождать и спланировать, что вам нужно сказать. Недостаточно иногда озвучить свои чувства.

Людям нужны факты, поэтому Телец, возьмите их с собой на случай, если они вам понадобятся.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Дурак, перевернутая.

Вы волнуетесь и готовы начать шоу, но когда вы торопитесь, все происходит. Жизнь происходит.

Вы можете застрять в колее, воображая, что ваша жизнь должна быть одной, а на самом деле — другой. Но шаг назад полезен.

Это дает вам возможность перекалиброваться и начать все заново. Считайте эту задержку новым началом.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Двойка Жезлов.

Какой у тебя план на 5 или 10 лет, Рак? Думать так далеко вперед может показаться натяжкой, но даже этот момент создает судьбу.

Куда вы направляетесь? Как вы инвестируете свое время и видите ли вы, что ваша энергия используется разумным образом?

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Король Кубков, перевернутая.

Вы действительно готовы к вечеринке и отрыву прямо сейчас. Это короткая неделя, так что вы готовы мысленно выписаться.

Даже если вы полностью наслаждаетесь своей работой и работой, которую выполняете, ваши мысли уже заняты выходными.

Делай все, что можешь, и как можно лучше, Лео, и тогда, возможно, тебе повезет, и твой начальник разрешит тебе уйти пораньше в пятницу.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая.

Ваше присутствие необходимо, и даже если вы предпочитаете оставаться дома или держаться особняком, в вашей жизни есть люди, которым действительно нужна ваша мудрость, совет и мнение.

Некомфортно быть голосом разума, когда другой человек не выглядит восприимчивым, но когда появляется возможность, будьте честны.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Восьмерка Кубков.

Приходит время, когда вам просто нужно стереть все с чистого листа и порвать с тем, что вы делали. Ваша ситуация может не улучшиться, и вы будете чувствовать себя только хуже.

Рискните, Весы. Если это худшее, что когда-либо было, перемены станут началом чего-то лучшего.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Семерка Пентаклей.

Ты полон надежд, Скорпион, и это хорошо. Когда ты надеешься на лучшее, даже в самых худших обстоятельствах ты можешь найти золотую середину.

Ваш оптимистический настрой поможет вашему разуму обнаружить то хорошее, что, кажется, ускользает от всех остальных. Вы не останетесь на месте. Вы обнаружите, что все работает на вас, потому что вы работали, чтобы продолжать идти вперед.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Солнце.

Вы полны жизни и яркой энергии. Вы выделяетесь, не прилагая особых усилий. Люди тянутся к вам. Они находят вас очаровательным и легким в любви.

Вам следует использовать это время в своей жизни с пользой. Выбирайте то, что вам действительно нужно и где, по вашему мнению, вы можете легко заблудиться в суматохе. Ваша удача может вас удивить.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Правосудие

Карта Таро «Справедливость» указывает на то, что вы можете подать честный иск в ситуации или судебном деле, в котором, по вашему мнению, к вам отнеслись несправедливо.

У вас все будет хорошо, и даже когда кажется, что все идет не так, как надо, жизнь удивит вас какой-нибудь милостью, которая принесет вам выгоду, о которой вы даже не подозревали.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Паж Жезлов

Не отправляйте все на голосовую почту и не отвечайте на телефонные звонки. К вам что-то приближается, и это будет послание.

Всегда приятно слышать хорошие новости. Друг или коллега, который решил чего-то не делать, а теперь передумал.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Девятка Жезлов, перевернутая

Цель — это то, что вы ставите не потому, что вам всегда хочется ее достичь, а потому, что вы чувствуете, что есть реальная причина, по которой вам следует продолжать усердно работать, чтобы важное событие произошло.

Даже если сейчас вы чувствуете себя незаинтересованным, продолжайте. Ваше сердце догонит ваш разум позже.

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