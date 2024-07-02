Такой омлет не опадет и останется пышным и высоким.
И для его приготовления, по словам нутрициолога и автора блога «Komchenko Tania», нужны такие ингредиенты: яйца – 2 шт, соевые сливки – 50мл., томат – 1шт. маленький, шпинат - 4-5 листиков больших, сыр адыгейский органик - 50гр, укроп - по вкусу, соль и перец по вкусу.
Способ приготовления пышного омлета следующий: маленький помидор обжариваем на сковороде и слегка подсаливаем, чтобы пустил сок.
Следующий шаг – в блендер выкладываем яйца, добавляем сливки, соль и перец. Взбиваем яйца одну минуту.
Как приготовить пышный омлет на завтрак.
Теперь выливаем яйца на сковороду с томатами и закрываем крышкой.
«Важно, крышку уже не открывать», – подчеркнула Татьяна.
Жарим омлет на маленьком огне, пока его края не станут несколько золотистыми. Выключаем огонь и оставляем омлет под крышкой еще минут на 5-10.
"Потом открываю и омлет уже не садится!", - заверила нутрициолог и фитнес-тренер.
Как приготовить пышный омлет на завтрак.
Отдельно обжариваем шпинат.
«Две-три минуты, чтобы сохранил цвет. Выключаю огонь, добавляю нарезанный адыгейский сыр. И все это вкладываю внутрь в омлет и посыпаю все укропом или петрушкой», - рассказала Татьяна о последних шагах в приготовлении пышного и полезного омлета на завтрак.
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