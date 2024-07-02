Это простое, но эффективное средство от белокрылки уже успело спасти не один урожай капусты, а его секрет заключается в том, что крылышки вредителя слепляются и насекомое, не имея возможности летать, погибает.

По словам хозяина, который рассказал, как сделать раствор против белокрылки, он «один из наиболее адекватных».

Готовить его просто и не нужно тратить время на поиски каких-то особых ингредиентов.

«Знаю, что очень много людей обрызгивают всякими ядами, закропляют ту капусту и ничего не помогает», - отметил автор блога на YouTube «Моя дача, сад, огород и все вокруг них».

Итак, рецепт раствора против белокрылки: на 5 литров воды добавляется 100 мл жидкого мыла, далее 100 мл подсолнечного масла, пол-литра молока и столовая ложка соды.

«Но эту столовую ложку нужно растворить в теплой воде, чтобы сода растворилась и затем влить в этот раствор, потому что если ее не растворить она будет забивать опрыскиватель или в этом растворе она будет не растворена. Поэтому соду отдельно растворяем в теплой воде. Хорошо размешать, чтобы все компоненты смешались. Не спешите, хорошо поколотить надо, чтобы мыло, молоко, масло все соединилось и чтобы можно было залить его в опрыскиватель», - рассказал хозяин.

Чем обработать капусту от белокрылки.

По его словам, пользовавшиеся этим раствором проводили опрыскивание 2-3 раза и белокрылка исчезла.

"Этот раствор слепливае т ее крылья и она не может ни летать, ни откладывать дальше яйца", - пояснил хозяин, отмечая, что этот раствор против белокрылки не нужно процеживать перед тем, как заливать в опрыскиватель.

Этим раствором необходимо хорошо обработать листья капусты, там, где любит прятаться белокрылка.

Чем обработать капусту от белокрылки.

В комментариях к рецепту раствора против белокрылки люди отмечают, что им тоже пользуются.

«Обработала 1 раз. Уже 2 недели ее нет, вместо мыла добавляла моющий фейри»,

«Да, я тоже попробовала, понравилось. Правда 1 раз, день тому. Желательно без пробелов, потому что находит место и там пристраивается. Но думаю, что действительно за несколько раз пропадет. Она взлетает, а потом сильно прилипает сверху на листьях»,

«Я, кстати, так делала, так да, помогает»,

"Эффект 100%, мне хватило одного раза".

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