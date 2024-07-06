Как сварить гречку правильно, чтобы она получилась действительно вкусной, ароматной и рассыпчатой рассказал известный ресторатор и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко.

Сварить гречку, казалось бы, невероятно просто.

И это действительно так, но некоторые секреты, которыми поделился ресторатор и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко, помогут достичь идеального результата.

Так, Клопотенко рассказал, какое действительно должно быть соотношение воды к гречке.

«1:2, то есть 1 стакан гречки и 2 стакана воды», – сообщил Клопотенко в своем Телеграмм-канале.

А для того, чтобы сделать гречку еще вкуснее и рассыпчатой ​​необходимо воспользоваться таким секретом от Евгения Клопотенко:

«На сковороде добавьте растительное масло или кусочек сливочного масла, хорошо разогрейте сковороду, высыпьте на нее гречку и обжаривайте 2-3 минуты, помешивая, затем пересыпьте гречку в кастрюлю и варите как обычно».

Как вкусно сварить гречку.

Немногие знают, но вкусно приготовить гречку можно даже без варки. Для этого Клопотенко рекомендует залить крупу водой в соотношении 1:2, посолить и накрыть крышкой или тарелкой.

«Оставьте минимум на 4 часа, а лучше на ночь», – говорит Клопотенко.

Если за время замачивания жидкость не полностью впитается в крупу, ресторатор советует отбросить ее на сито.

"При замачивании зерна гречки остаются целыми, но мягкими", - говорит Клопотенко.

Как вкусно сварить гречку.

Еще один секрет благодаря которому гречка станет еще вкуснее – специи. Идеально к гречке подойдут кардамон, палочка корицы и звездочка бодяна.

«Конечно, вы можете экспериментировать, но не забывайте о соли и сливочном масле – это обязательные компоненты по любому способу», - подчеркнул Евгений Клопотенко.

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