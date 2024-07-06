Сварить гречку, казалось бы, невероятно просто.
И это действительно так, но некоторые секреты, которыми поделился ресторатор и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко, помогут достичь идеального результата.
Так, Клопотенко рассказал, какое действительно должно быть соотношение воды к гречке.
«1:2, то есть 1 стакан гречки и 2 стакана воды», – сообщил Клопотенко в своем Телеграмм-канале.
А для того, чтобы сделать гречку еще вкуснее и рассыпчатой необходимо воспользоваться таким секретом от Евгения Клопотенко:
«На сковороде добавьте растительное масло или кусочек сливочного масла, хорошо разогрейте сковороду, высыпьте на нее гречку и обжаривайте 2-3 минуты, помешивая, затем пересыпьте гречку в кастрюлю и варите как обычно».
Как вкусно сварить гречку.
Немногие знают, но вкусно приготовить гречку можно даже без варки. Для этого Клопотенко рекомендует залить крупу водой в соотношении 1:2, посолить и накрыть крышкой или тарелкой.
«Оставьте минимум на 4 часа, а лучше на ночь», – говорит Клопотенко.
Если за время замачивания жидкость не полностью впитается в крупу, ресторатор советует отбросить ее на сито.
"При замачивании зерна гречки остаются целыми, но мягкими", - говорит Клопотенко.
Как вкусно сварить гречку.
Еще один секрет благодаря которому гречка станет еще вкуснее – специи. Идеально к гречке подойдут кардамон, палочка корицы и звездочка бодяна.
«Конечно, вы можете экспериментировать, но не забывайте о соли и сливочном масле – это обязательные компоненты по любому способу», - подчеркнул Евгений Клопотенко.
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