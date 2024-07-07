Огурцы желтеют, завязи опадают и урожай погибает – эта проблема знакома если не всем огородникам и фермерам, то многим.

Причин, по которым огурцы желтеют на самом деле не одна и не две. Так, одной из наиболее частых причин гибели огурца является фузариозное увядание.

«Защитите огурцы от этой болезни, обеззараживая почву (хлорной известью или марганцовокислым калием, выращиванием сидератов, внесением триходермина и др.)», - цитируют кандидата с/х наук, доц.кафедры овощеводства Национального университета биоресурсов и природопользование Украины и садоводство «Soncesad».

Также специалист советует систематически, то есть раз в 3-5 лет, вносить в почву удобрения, содержащие бор, медь, марганец, цинк, молибден.

Восполнить недостаток микроэлементов можно внесением в грунт древесной золы (300г/м2).

«Повышает устойчивость против болезней и подкормки растений коровяком (1:5) или птичьим пометом (1:10)», - отметила пани Ирина.

Еще одна причина пожелтения завязи огурца – плохое опыление.

"Чтобы этого не произошло, огурец сейте негусто, чтобы создать доступ для пчел. Вносите микроэлементы, особенно бор-магниевые удобрения, которые способствуют увеличению выделения нектара цветками», - цитируют в блоге специалиста.

Также Ирина Бобось советует сеять современные гибриды, образующие завязь без опыления. Эти гибриды корнишонного типа не имеют горечи и долго не желтеют.

Кроме того, среди причин пожелтения огурца ошибка хозяев. А именно – к пожелтению и гибели растений может привести даже полив холодной водой.

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