Сочную и хрустящую закуску «по-корейски» можно готовить не только морковь, но и другие полезные и вкусные овощи – огурцы, кабачки и даже обычную белокочанную капусту.

Вкус закуски Капуста по-корейски особенно понравится любящим пикантные и остренькие блюда. К тому же готовить ее очень просто.

Итак, для капусты по-корейски, рецептом которой поделился автор фудблога «Ешь с ароматом Украины» нужны такие ингредиенты: капуста белокочанная - 1 кг, морковь - 200 г, чеснок - 5 зубчиков, масло - 3 ст.л., уксус 9% – 4 ст.л., соль – 2 ч.л., сахар – 1,5 ст.л., кориандр молотый – 2 ч.л., перец черный молотый – 1 ч.л., перец красный чили – по вкусу, куркума молотая – 1/2 ч.л.

Капуста по-корейски.

Ход приготовления капусты по-корейски следующий: белокочанную капусту нужно нарезать квадратиками, а морковь натереть на терке. Овощи нужно помять руками, чтоб они пустили сок.

Перемешиваем капусту и морковь, и добавляем специи, то есть соль, сахар, кориандр, перец, куркуму и чеснок. Заправляем будущую капусту по-корейски уксусом и добавляем горячее масло.

Перемешиваем закуску, через час снова перемешиваем и оставляем часов на пять.

Потом капусту по-корейски можно будет подавать на стол!

Капуста по-корейски.

Напомним, что морковь по-корейски происходит из традиционного корейского блюда кимчи (капуста с пряностями).

Поскольку в СССР необходимую для приготовления по рецепту пекинскую капусту было сложно достать, в блюдо стали добавлять морковь.

Капуста по-корейски.

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