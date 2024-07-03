Сырники на завтрак по рецепту, которым поделилась победительница «Мастер Шеф», получатся не только вкусными, но и очень необычными – и все благодаря одному особенному ингредиенту.

Сырники могут стать отличным вариантом для вкусного и сытного начала дня, пишет Politeka.net.

Вот интересный рецепт сырников на завтрак, о котором рассказала победительница Мастер Шеф Алина Бурык.

По ее словам, получится не просто завтрак, а "мега ягодный завтрак". А именно – малиновые сырники.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: 400 г кисломолочного сыра, 1 желток (20 г), 40 г сахара, щепотка соли, 40 г муки, 10 г сублимированной малины.

«Если сыр очень влажный – рекомендую немного отжать лишнюю жидкость через марлю», – посоветовала Алина на своей странице в Инстаграм.

Малиновые сырники на завтрак.

Ход приготовления малиновых сырников: перетираем ингредиенты вилкой, формируем сырники, присыпаем мукой и жарим на смеси сливочного масла.

К таким сырникам Алина предлагает приготовить малиновый соус. Для этого необходимы следующие ингредиенты: 20 г сахара, 30 г воды, цедра 1/2 лимона, 150 г малины, мята, 1 ч.л. кукурузного крахмала, 1 ст.л. воды.

Малиновые сырники на завтрак.

По словам победительницы «Мастер Шеф», необходимо сварить сироп из сахара, воды и цедры, добавить малину и мяту, нарезанную кусочками. Крахмал растопить в холодной воде, добавить в малину и довести соус до кипения.



«Сырники полить малиновым соусом и присыпать порошком сублимированной малины», - посоветовала Алина Бурык.

Малиновые творожники на завтрак.

В комментариях к рецепту малиновых сиорщиков на завтрак подписчики на страницу победительницы «Мастер Шеф» отмечают аппетитный вид блюда.

Малиновые сырники на завтрак.

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