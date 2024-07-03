Об этом рецепте готовящихся за 5 минут малосольных огурцов кулинар и бывшая судья шоу «Мастер Шеф» Татьяна Литвинова говорит, как о маленьком чуде на кухне.

Малосольные огурцы, приготовленные по этому рецепту, будут и сочными, и хрустящими, и полезными.

«Великолепное дополнение к основному блюду особенно летом. Быстрая ферментация огурцов в этом блюде, как чудо!», - отметила Литвинова на своей странице в Инстаграм.

Итак, для приготовления малосольных огурцов за 5 минут понадобятся следующие ингредиенты: Огурцы – 1 кг, чеснок – 4 зубча, укроп 40 г, соль 32 – 35 г, а также зип-пакет.

Начинаем готовить. Шаг первый – кончики огурцов нужно зачистить с обоих концов. Листья укропа нарезаем мелко, а чеснок пропускаем через пресс.

Малосольные огурцы через 5 минут в пакете.

Теперь выкладываем в пакет огурцы, укроп, чеснок и соль, закрываем плотно с воздухом внутри и перемешиваем все ингредиенты в течение 2-3 минут.

"Оставить на 5 минут в пакете и можно подавать!", - отметила звезда "Мастер Шеф", отметив, что вдохновляться на хорошие блюда можно и через еду.

В комментариях к рецепту малосольных огурцов за 5 минут подписчики на страницу Татьяны Литвиновой рассказывают, что закуска получается очень хрустящая и вкусная:

«Получаются очень вкусными! Давно пользуюсь таким рецептом!»,

«Это очень классный рецепт огурчиков, делаю их очень давно, очень быстро и вкусно»,

«Хороши!».

Малосольные огурцы через 5 минут в пакете.

Отметим, что малосольные огурцы – это также источник витаминов, минералов и клетчатки. Малосольные огурцы способствуют укреплению иммунной системы, улучшению пищеварения и поддержанию здоровья кожи. Но людям, страдающим проблемами с почками, высоким давлением малосольные огурцы лучше убрать из рациона.

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