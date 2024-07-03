Вашему вниманию предлагается гадание на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 3 июля с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 3 июля уже здесь.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 3 июля:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Король Мечей

Будь добр, Овен. Король Мечей — это слова, которые режут как нож, и это может означать, что вам придется высказать кому-то свое мнение, но в мягкой форме.

Вы честный знак зодиака, и даже когда это трудно сделать, важно сказать человеку то, что ему нужно услышать.

Однако быть носителем плохих новостей нелегко, и, возможно, вам не захочется быть столь громким.

Поэтому смягчите свое сообщение. Возможно, скажите это так, чтобы донести суть, не усложняя и без того сложную ситуацию.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

Станет лучше, Телец. Это был тяжелый год, и больше всего вы хотите, чтобы все стало налаживаться и было меньше драматизма.

Рыцарь Пентаклей — карта действия.

Это может означать, что шаги, которые вы предпринимаете сейчас, позволят вам твердо стоять на ногах и дадут вам шанс восстановиться, а также помогут вам компенсировать потери.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Колесо Фортуны

Подождите, Близнецы. Колесо Фортуны — знак грядущих событий. Вы идете к победе, но это может занять время.

Используйте свою находчивость, чтобы обдумать эту проблему. Вы можете быть удивлены конечным результатом.

Жизнь продолжается, Близнецы, и то, что вы вернулись к исходной точке, не означает, что вы не будете снова на вершине своей игры.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Времена тяжелые, Рак. Восьмерка Мечей предвещает неприятности. Ты чувствуешь себя подавленным, Рак, и можешь не увидеть света в конце туннеля.

Поэтому вам придется научиться самостоятельно пережить этот темный период жизни.

Это как при ходьбе по темной комнате: вы не видите выхода, но вскоре ваши глаза привыкнут.

Держись. Все наладится, но тебе нужно вырасти, чтобы увидеть свою роль в этой ситуации.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Влюбленные

Ты не можешь жить двойной жизнью, Лео. Карта Таро Влюбленные о выборе и решениях, которые тебе нужно сделать во имя любви, и это никогда не бывает легко.

Ты стоишь на перепутье, Лев. С одной стороны ты видишь свое будущее, а с другой то, чего ты хочешь в данный момент.

Вам решать, стоит ли ожидание того, или вы пожалеете, что не смогли насладиться тем, что ждет вас сейчас.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая

Перестань слишком много думать. В последнее время ты зациклен на своих чувствах.

А согласно перевернутой Четверке Кубков, вы, Дева, не контролируете свои эмоции.

Чувства неадекватности или неуверенности берут верх, вам нужно что-то с этим сделать. Пора оставить прошлое позади.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей

Расширяйтесь, Весы. Когда вы переживаете трудные времена, вы склонны замыкаться в себе и скрывать свои проблемы от других.

Но когда жизнь резко меняется к худшему, вот тогда вам нужно больше общаться и рассказывать о том, что происходит в вашем мире.

Вот для чего нужна настоящая дружба и в чем смысл совместного проживания жизни.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Иерофант, перевернутая

Брак — это важное решение, Скорпион. Это один из древнейших институтов в мире, и, возможно, вы готовы изменить то, как традиции определяются в вашей жизни.

Нет ничего плохого в желании быть одиноким. Если ты счастлив, это все, что имеет значение.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

Новое начало требует много мужества. Вы начинаете делать этот первый большой шаг вперед, Стрелец.

Поначалу это будет казаться неправильным. На самом деле, то, что хорошо делать, часто поначалу кажется неправильным.

Вам придется преодолеть фазу неловкости, и вскоре вы начнете чувствовать себя более комфортно в новой жизни, которую вы учитесь любить.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Умеренность

Вы можете планировать, планировать и еще раз планировать, но в конечном итоге вам придется просто выполнить работу.

Думать полезно в начале того, что вам нужно сделать.

Но как только вы получите то, что вам нужно, лучше просто попробовать несовершенным образом, чем не попробовать вообще.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Луна

Это было несправедливо, и ты этого не заслужил, Водолей.

Так тяжело, когда чувствуешь, что тебя кто-то предал.

Вы отдали все, что могли, и ощущение того, что вашу доброту принимали как должное, разрывает сердце.

Исцеление требует времени, и даже если вам кажется, что это может занять вечность, на самом деле это всего лишь мгновение.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Тройка Мечей, перевернутая

Глава закрыта, Рыбы. Прошлое не перепишешь, и невозможно вернуться назад и пересмотреть историю.

Поэтому вместо того, чтобы тратить еще больше времени на ситуацию, которая принесла вам только боль, остановите потери.

Рассматривайте каждый момент как шанс восстановиться, и, возможно, однажды в будущем вы решите, что готовы полюбить снова.

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