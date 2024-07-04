Из овсянки на завтрак можно готовить не только кашу, а из яиц не только омлет, и для тех, кто любит новые вкусные эксперименты ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес Браво раскрыл особенный рецепт.

Этот рецепт поможет приготовить на завтрак из обычной овсянки непревзойденное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям.

А именно – овсяноблин.

«Легендарный. Уникальный. Блин, который не получится комом», - отмечал Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм.

Итак, для приготовления завтрака понадобятся следующие ингредиенты: овсяные хлопья – 6 ст.л., яйцо – 1 шт., молоко – 85 мл, соль, кунжут – 3г, семена льна – 10 г.

Особенный вкус такому овсяном блинчику придаст яичница скрембл, для которой нужны яйцо – 3 шт., томаты – 1 шт, руккола – 5 г, масло сливочное и соль.

Первый шаг в приготовлении завтрака – овсяные хлопья необходимо перебить в муку. Муку смешиваем с яйцом, молоком, семенами льна, кунжутом и солью.

Теперь жарим блинчик на среднем огне по 1,5 минуты с каждой стороны.

Следующий шаг – томаты бланшируем и очищаем от кожуры, нарезаем кубиком по 0,5 сантиметра, солим и добавляем мелко нарезанный базилик.

Теперь делаем скрембл из яиц и подаем на блины с помидорами.

Напомним, что скрембл – это нежная и воздушная яичница, которая готовится очень просто и быстро. Яйца необходимо вбить в миску, перемешать венчиком, вылить на горячую сковороду со сливочным маслом и с помощью лопатки, жарить перемешивая, пока яйца не будут выглядеть чуть более густыми, кремообразной текстуры.

В процессе перемешивания добавляем в яйца щепотку соли и молотого перца.

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