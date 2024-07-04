Для кабачков из голубцов понадобятся такие же ингредиенты, как для классического блюда, но вместо капусты необходимы кабачки.
Одним из рецептов кабачковых голубцов поделилась кулинар и автор фудблога «Nelly cooking».
И для приготовления необходимы следующие ингредиенты: фарш куриный – 300 г, рис – 100 г, лук – 1 шт, морковь – 1 шт, томатная паста – 1,5 ст.л, кабачок – 3 шт, соль, перец, специя к фаршу.
Рис необходимо отварить до полуготовности, а лук и морковь обжарить. Для начинки к кабачковым голубцам смешиваем фарш, отварной (охлажденный рис) и охлажденную зажарку. Добавляем специи, соль и перец – перемешиваем.
Рецепт кабачковых голубцов.
Кабачки необходимо нарезать на длинные слайсы. Удобно это сделать с помощью овощерезки.
Начинаем формутивные голубцы – в каждый слайс накладываем 1 чайную ложку начинки и закручиваем.
Следующий шаг – форму для запекания смазываем маслом и выкладываем голубцы.
Рецепт кабачковых голубцов.
Заливаем голубцы заливкой, которая готовится очень просто – в воду (250-300 мл) добавляем 1,5 ст.л. томатной пасты и перемешиваем.
Накрываем кабачковые голубцы фольгой и запекаем при 180 градусах 15 минут. Затем, сняв фольгу, запекаем еще минут 20.
Вот и все, нежные и вкусные кабачковые голубцы можно подавать на стол!
Рецепт кабачковых голубцов.
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