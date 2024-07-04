Кабачковые голубцы – это еще один вариант невероятно вкусного и популярного блюда, но в котором нет ни одного кусочка капусты, так что отваривать и разбирать на листья не придется.

Для кабачков из голубцов понадобятся такие же ингредиенты, как для классического блюда, но вместо капусты необходимы кабачки.

Одним из рецептов кабачковых голубцов поделилась кулинар и автор фудблога «Nelly cooking».

И для приготовления необходимы следующие ингредиенты: фарш куриный – 300 г, рис – 100 г, лук – 1 шт, морковь – 1 шт, томатная паста – 1,5 ст.л, кабачок – 3 шт, соль, перец, специя к фаршу.

Рис необходимо отварить до полуготовности, а лук и морковь обжарить. Для начинки к кабачковым голубцам смешиваем фарш, отварной (охлажденный рис) и охлажденную зажарку. Добавляем специи, соль и перец – перемешиваем.

Рецепт кабачковых голубцов.

Кабачки необходимо нарезать на длинные слайсы. Удобно это сделать с помощью овощерезки.

Начинаем формутивные голубцы – в каждый слайс накладываем 1 чайную ложку начинки и закручиваем.

Следующий шаг – форму для запекания смазываем маслом и выкладываем голубцы.

Рецепт кабачковых голубцов.

Заливаем голубцы заливкой, которая готовится очень просто – в воду (250-300 мл) добавляем 1,5 ст.л. томатной пасты и перемешиваем.

Накрываем кабачковые голубцы фольгой и запекаем при 180 градусах 15 минут. Затем, сняв фольгу, запекаем еще минут 20.

Вот и все, нежные и вкусные кабачковые голубцы можно подавать на стол!

Рецепт кабачковых голубцов.

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