В микрорайоне Левандовка во Львове произошел ужасный инцидент, когда две девушки в возрасте 16 и 17 лет напали на малолетнего ребенка. Они заставили мальчика извиниться перед ними, но это даже не удовлетворило их, и они перешли к физической агрессии, используя кулаки.

Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях. Полиция Львовской области сообщила, что установила личности двух девушек – они действительно несовершеннолетние.

В микрорайоне Левандовка во Львове произошло нападение на школьника начальной школы, совершенное двумя девушками-подростками. За видеозаписями видно, как они вызвали мальчика, и после его прощения начали физически нападать. Видео также зафиксировало крики и плач на фоне.

Согласно информации местных телеграмм каналов, девушки часто вмешиваются в хулиганские активности, такие как валяние на могилах на кладбище, а также публичное прослушивание российской музыки. Также там сообщили, что мать одной из девушек является основательницей сети фитнес-залов, а отец работает в полиции.

Тем не менее одна из девушек регулярно употребляет различные неизвестные препараты, влияющие на ее состояние. Она фиксирует свои действия на камеру и публикует в своем аккаунте. Кроме того, отмечается, что девушка часто спровоцирует потасовки и инциденты в центре Львова.

Полицейские установили личности девушек, которые атаковали малолетнего мальчика на детской площадке во Львове. По информации от сотрудников отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2, инцидент произошел около 15.20 на улице Сластиона.

"Также установлены личности участников события: 9-летнего мальчика, девушки в возрасте 16 лет, наносившей ему удары и ее на год старшей подруги, которая снимала видео. Все они - жители Львова", - отметили в полиции.

Там добавили, что решается вопрос открытия уголовного производства по ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

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