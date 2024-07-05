Для того, чтобы увеличить урожайность сладкого перца и получить еще больше сочных и полезных плодов следует знать несколько приемов, которыми пользуются опытные агрономы, фермеры и дачники.

Во-первых, увеличить урожайность перца можно путём прищипывания – над 5-6 листком.

Этот прием способствует образованию боковых побегов, лучшему разветвлению.

Плоды перца созревают постепенно, но чем чаще собираются плоды, тем большее количество питательных веществ получат новые завязи. Перцы не срывают руками, а обрезают ножницами, чтобы не повредить стебель растения. Срезая перец, стебель растения придерживают.

«После сбора плодов завязи на кустах начинают быстро расти, и в этот период снова подкармливают растения», – рассказывают в Госпродпотребслужбе.

Как значительно повысить урожайность перца.

Плоды перца хорошо переносят созревание, специалисты советуют собирать их не полностью спелыми и оставлять на созревание.

Такой прием также способствует появлению на растениях новых плодов, увеличению урожайности.

Еще один важный совет от специалистов по выращиванию перца – обращать внимание на цветок, образующийся на разветвлении между веточками.

Этот цветок удаляют, чтобы он не перехватывал питательные вещества, которых впоследствии не хватит растению для нормального развития.

"Да, при его сохранении, на кусте образуется ранний роскошный плод, но он приостановит развитие всех остальных, которые должны завязаться на высших ярусах", - объясняют специалисты.

Как значительно повысить урожайность перца.

Кроме того, эксперты рекомендуют удалять раз в неделю цветки и бутоны, листья и пустые завязи, растущие ниже основного стебля. Также периодически необходимо удалять желтые листья и побеги.

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