Фаршированный перец по рецепту, которым поделился известный украинский ресторатор, получится сочным, очень ароматным и вкусным – подавать это блюдо можно, как на ужин, так и на праздничный стол.

Фаршированный перец обычно готовится из очищенного от семян сладкого перца, наполняемого начинкой с мясным фаршем, рисом и помидорами.

Но украинский ресторатор Савлей Либкин показал на своей странице в Инстаграм, как любимое многими блюдо можно превратить в настоящий кулинарный шедевр.

И для приготовления фаршированных перцев по его рецепту понадобятся следующие ингредиенты (на 6 порций): 12 больших стручков перца, жирная свинина 300 г, мякоть лопатки телятины 500 г, свиное сало 150 г, морковь - 2 шт, средние ци , Корень петрушки - 2 шт, Рис бомба – 200 г, Петрушка 2 пучка, Пюре из помидоров 500 г, Готовый мясной бульон 400-500 мл, Оливковое масло 150 мл, Сливочное масло 100 мл, Сметана 20% жирности, соль и перец.

«Выбираем для фарширования стручки с толстой мякотью, одного размера, можно разного цвета. Отлично выглядит, когда готовят одновременно оранжевые, зеленые, желтые и красные», – посоветовал Савелий Либкин.

Шаг первый – обжигаем стручки перца над газовой горелкой, насадив их на шампур, пока не обгорит вся кожура. Затем промываем под холодной водой.

"Еще лучше обжигать над мангалом с настоящим огнем, но это возможно только на летних кухнях на даче", - отметил ресторатор.

Рецепт фаршированного перца.

Затем срезаем плодоножку с верхом от перца и откладываем.

Для фарша отвариваем рис до полуготовности в мясном бульоне в течение 6 минут.

«Бульона заливаем на палец выше риса и подливаем так, чтобы к моменту окончания варки он полностью впитался», - посоветовал ресторатор.

Охлаждаем.

Жирную свинину и постную телятину зачищаем от жил и пленок и пропускаем через мясорубку. Сало подмораживаем и нарезаем мелкими кубиками.

Морковь и корень петрушки после мытья и очищения необходимо натереть. Лук чистим, моем и шинкуем ломтиками. Бланшируем лук, морковь и петрушку на смеси сливочного масла и оливкового масла до готовности и делим на две части. Первую часть овощей охлаждаем и смешиваем с фаршем и рисом. Зелень петрушки мелко нарезаем и добавляем в фарш. Соль и перец добавляем по вкусу.

Рецепт фаршированного перца.

Теперь пора начинять перчики фаршем.

Фаршированные перчики накрываем «шляпками» и вертикально ставим в котелок. Ко второй части овощей добавляем томатное пюре, тушим еще 5–7 минут и вливаем мясной бульон.

Заливаем перец полученным соусом и тушим под крышкой около часа на среднем огне. Затем добавляем в соус сметану и оставляем под крышкой еще на 5 минут на маленьком огне.

"Не открывая крышку, даем готовому перцу "отдохнуть" минут тридцать и подаем со сметаной", - отметил рестратор.

Рецепт фаршированного перца.

Рецепт фаршированного перца.

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